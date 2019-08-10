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/ Travel

Від 50 грн за добу: топ-5 недорогих курортів на півдні України

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В Одеській області, крім популярних і улюблених туристами місць, є ще куточки, де можна недорого влаштуватися під час відпочинку.

Так, як попереду серпень і вересень з його оксамитовим сезоном, українцям запропонували топ-5 найбільш вигідних варіантів відпустки на морі, пише "Сегодня".

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Відпочинок в Одеській області

"112 Україна"

Від 50 грн за добу: топ-5 недорогих курортів на півдні України

Санжейка: від 50 грн/особа за добу

Від 50 грн за добу: топ-5 недорогих курортів на півдні України

Там під час візитів до Одеси дуже любив відпочивати Володимир Висоцький. Виконуючи пісні під гітару з товаришами біля багаття, одного разу він зібрав тут цілу галявину слухачів. Є в селищі і пам'ятки – маяк 1921 року ы кам'яні могильні хрести часів козацтва.

Нова Дофінівка: від 70 грн/особа за добу

Від 50 грн за добу: топ-5 недорогих курортів на півдні України

Власники приватних будинків, міні-готелів і апартаментів пропонують постояльцям комбінувати спокійний пляжний релакс із прогулянками по Південній Пальмірі. Підходить для любителів тихого, сімейного відпочинку. Селище знаходиться на відстагі 22 км від Одеси.

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Кароліно-Бугаз: від 70 грн/особа за добу

Від 50 грн за добу: топ-5 недорогих курортів на півдні України

Один із найвідоміших курортів регіону. Тут є пропозиції як для любителів бюджетного відпочинку, так і для тих, у кого запити більш шикарні.

Грибівка: від 100 грн/особа за добу

Від 50 грн за добу: топ-5 недорогих курортів на півдні України

Тут на вас очікують широкі чисті пляжі, великий вибір пансіонатів, баз відпочинку і готелів. Бувалі туристи радять відпочиваючим з дітьми вибирати житло на березі, адже похід до моря з приватного сектора займе багато часу.

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На популярному курорті туристка випала з літака під час польоту

Затока: від 100 грн/особа за добу

Від 50 грн за добу: топ-5 недорогих курортів на півдні України

Це – найвідоміший курорт Одеської області. У селищі є все необхідне для комфортного дозвілля, в тому числі ресторани і навіть кінотеатр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курортах України в серпні вже не буде так спекотно, як в попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.

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Місце
Україна Одеса
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
А как же помойная Кирилловка?
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