В Японії введено податок на виїзд із країни: що це значить

В Японії з 7 січня введений податок на виїзд із країни.

Про це пише Nikkei Asian Review. Податок увійде до вартості квитків на літак або корабель.

Сплатити податок у розмірі 10 доларів будуть зобов'язані як громадяни Японії, так і іноземці, які вилітають із країни. Звільняються від сплати податку на виїзд діти до двох років, транзитні пасажири і члени державних делегацій.

Місцева влада впевнена, що новий податок у цьому році принесе в бюджет країни близько 50 мільярдів єн. Ці гроші підуть на установку пристроїв для розпізнавання осіб в аеропортах для прискорення міграційних процедур, а також на розширення послуг іноземними мовами для туристів.

У минулому році кількість туристів в Японію перевищила 30 мільйонів осіб. Очікується, що в 2019 році ця цифра збільшиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині частка всіх податків, які вилучаються із зарплат громадян, становить більше половини доходу — від 58,47 до 67,23%.