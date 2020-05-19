Україна планує відновити авіаперельоти за кордон: що відомо про переговори
У Кабінеті міністрів України почали роботу з відновлення авіасполучення за кордон, зупиненого через пандемію COVID-19, за пропозицією Міністерства закордонних справ.
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При цьому Україна не планує чекати запитів інших держав, а сама почне переговори з приводу відкриття регулярних перельотів. Про це з посиланням на джерело в МЗС повідомила Європейська правда.
"Ми повинні ініціативно відкривати авіасполучення, зокрема з країнами ЄС, з урахуванням рішень іншої країни про зняття обмежень", – сказав співрозмовник видання, пояснивши, що сенс відновлювати авіарейси є тоді, коли громадяни "можуть в'їхати у відповідну державу й мати можливість повернутися в Україну регулярними авіарейсами".
Рішення вже погоджено з керівництвом уряду, а посольства України в ЄС отримали вказівки проводити переговори про відновлення перельотів.
Джерело в дипломатичному відомстві зазначило, що Україна братиме до уваги епідемічну ситуацію в конкретній країні.
Співрозмовник, однак, не став прогнозувати дату відкриття авіасполучення за різними напрямками.
Як писав OBOZREVATEL, авіакомпанії Czech Airlines, Swiss та Lufthansa офіційно підтвердили, що з червня планують відновити рейси в Україну. Вони також відновили продаж авіаквитків.