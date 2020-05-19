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Україна планує відновити авіаперельоти за кордон: що відомо про переговори

5.3т
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У Кабінеті міністрів України почали роботу з відновлення авіасполучення за кордон, зупиненого через пандемію COVID-19, за пропозицією Міністерства закордонних справ.

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При цьому Україна не планує чекати запитів інших держав, а сама почне переговори з приводу відкриття регулярних перельотів. Про це з посиланням на джерело в МЗС повідомила Європейська правда.

"Ми повинні ініціативно відкривати авіасполучення, зокрема з країнами ЄС, з урахуванням рішень іншої країни про зняття обмежень", – сказав співрозмовник видання, пояснивши, що сенс відновлювати авіарейси є тоді, коли громадяни "можуть в'їхати у відповідну державу й мати можливість повернутися в Україну регулярними авіарейсами".

Рішення вже погоджено з керівництвом уряду, а посольства України в ЄС отримали вказівки проводити переговори про відновлення перельотів.

Джерело в дипломатичному відомстві зазначило, що Україна братиме до уваги епідемічну ситуацію в конкретній країні.

Співрозмовник, однак, не став прогнозувати дату відкриття авіасполучення за різними напрямками.

Україна почала переговори щодо відновлення авіаперельотів

Україна почала переговори щодо відновлення авіаперельотів

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, авіакомпанії Czech Airlines, Swiss та Lufthansa офіційно підтвердили, що з червня планують відновити рейси в Україну. Вони також відновили продаж авіаквитків.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
авіаперельоти Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
туризм авіабілети Кабінет Міністрів України Міністерство закордонних справ України літак
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