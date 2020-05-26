В Україні будуть міняти рейки на "європейські": в Раді озвучили деталі

В Україні планується заміна залізничних рейок на рейки європейського зразка – "вузькоколійку" – на окремих ділянках дороги.

Про це в ефірі ObozTV сказав народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. "Ми плануємо, що зі Львова до найближчого міста в Польщі буде будуватися вузькоколійка", – повідомив він.

В Україні будуть міняти рейки на євростандарт

Як пояснив нардеп, подібні перетворення плануються і на всіх нових ділянках залізниці, які "спрямовані в європейський бік".

"У нас немає коштів переробити рейки по всій країні під європейський стандарт. Дехто каже, що шірококолійка більш стійка, дозволяє перевозити більше вантажів. Але потроху ті ділянки, які будуть будуватися, які спрямовані в європейський бік, повинні трансформуватися в європейський стандарт", – сказав Крейденко.

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України опублікував поетапний план виходу пасажирського транспорту з карантину. В першу чергу вже заробив міський громадський транспорт і метро. А з червня українці можуть планувати поїздки в інші міста по всій Україні.