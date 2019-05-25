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В Уельсі фотографи сфотографували рідкісний планктон, який світиться. І це приголомшливо!

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Фотографи уздовж узбережжя Уельсу в холодних водах Великобританії відобразили неймовірне видовище у вигляді світящогося планктону.

Про це повідомляє The Sun.

Зачаровуючи фотознімки рідкісного для Британії явища, більш властивого Мальдівськм островм, зробили морські фотографи Кріс Вільямс і Дуг Перрін з метою реклами власних послуг.

В Уельсі фотографи сфотографували рідкісний планктон, який світиться. І це приголомшливо!
В Уельсі фотографи сфотографували рідкісний планктон, який світиться. І це приголомшливо!

Явище світящихся синіх водоростей стало надзвичайно популярним після виходу на кіноекрани фільму "Пляж" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Тоді багато туристів вирушили на береги Пуерто-Ріко, Флориди і Японії, щоб насолодитися незвичайним видовищем.

В Уельсі фотографи сфотографували рідкісний планктон, який світиться. І це приголомшливо!
В Уельсі фотографи сфотографували рідкісний планктон, який світиться. І це приголомшливо!
В Уельсі фотографи сфотографували рідкісний планктон, який світиться. І це приголомшливо!

Видання зазначає, що причиною яскравого феномену є процес, за якого хвилі розбиваються об берег, або ж люди порушують спокійну воду. Це викликає реакцію, внаслідок якої кисень вступає у взаємодію з ліціфіреном і ліціферазою всередині планктону, що викликає відповідну реакцію.

В Уельсі фотографи сфотографували рідкісний планктон, який світиться. І це приголомшливо!
В Уельсі фотографи сфотографували рідкісний планктон, який світиться. І це приголомшливо!

Щоб побачити світящийся планктон, краще за все відправитися в місця, де тепле море, в період з квітня по листопад, красою вогнів радять насолоджуватися вночі.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У бандер пляжи "пахнут" дерьмом, пока не светятся)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
В отличии от того, в какую мочу бандеры превратили оставшиеся пока им пляжи, сравнивать нечего))))
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