В Одесі не зміг приземлитися літак із Єгипту. Відео

В Одесі 28 січня через погодні умови не вдалося приземлитися літаку української авіакомпанії Sky Up, який слідував з єгипетського Шарм-ель-Шейха.

Про це повідомляє одеський паблік у своєму Telegram-каналі. Зазначається, що літак зробив понад 20 кіл, після чого полетів до Київського Борисполя (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Жінка, яка летіла цим рейсом повідомила, що борт приземлився в Бориспільському аеропорту, але пасажири стурбовані, адже спочатку планувалася посадка в Одесі.

"Друзі мої, тільки що нам сказали, щоб ми очікували багаж. Підіймаємося на другий поверх і чекаємо рішення Sky Up про те, як нас далі будуть доставляти в Одесу", – розповіла вона.

В аеропорту Одеси не зміг сісти літак

Видання "Думська" повідомляє, що літак авіакомпанії SkyUp рейсом з Шарм-еш-Шейха близько пів години кружляв над аеропортом. Всьому виною недавнє посилення вітру.

За даними метеослужби аеропорту, зараз температура близько 0, пориви західного вітру до 16 метрів в секунду, ВПП покрита шаром снігу 5 мм, коефіцієнт зчеплення 0,36 (в нормальних умовах 0,60).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на середу, 27 січня, Одесу засипало снігом. Рух транспорту в місті було ускладнено через дерев, які повалила негода.