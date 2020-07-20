В Італію з України запустять 17 рейсів: де можна відпочити

Кирило Лютий Travel 17:58, 20.07.2020

Авіакомпанія Wizz Air планує запустити 17 маршрутів в міста Італії з п'яти аеропортів України.

Як передає avianews.com з посиланням на систему бронювання лоу-коста, шість рейсів відкриють в серпні і жовтні поточного року, решта з'являться в літньому розкладі з 2021 року, який буде доступним з кінця березня.

Шість напрямків будуть доступні з Києва, по чотири зі Львова і Одеси, два маршрути з Харкова і ще один – із Запоріжжя.

Так, Wizz Air буде виконувати польоти в Італію з усіх українських аеропортів, в які зараз літає.

Київ:

  • Болонья - з 29 березня 2021 року 3 рази на тиждень

  • Венеція (Тревізо) - з 14 серпня 2020 року 3 рази на тиждень

  • Катанія - з 29 березня 2021 года 2 рази на тиждень

  • Мілан (Мальпенса) - з 28 березня 2021 року 4 рази на тиждень

  • Неаполь - з 14 серпня 2020 года 3 рази на тиждень

  • Рим (Фьюмічіно) - з 28 березня 2021 року 5 разів на тиждень

Львів:

  • Верона - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень

  • Катанія - з 30 березня 2021 року 2 рази на тиждень

  • Мілан (Мальпенса) - з 14 серпня 2020 року 2 рази на тиждень

  • Рим (Чампіно) - з 16 серпня 2020 року 2 рази на тиждень

Одеса:

  • Болонья - з 30 березня 2021 року 2 рази на тиждень

  • Венеція (Тревізо) - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень

  • Мілан (Мальпенса) - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень

  • Рим (Фьюмічіно) - з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень

Харків:

  • Венеція (Тревізо) - з 30 березня 2021 року 2 рази на тиждень

  • Мілан (Мальпенса) - з 26 жовтня 2020 року 2 рази на тиждень

Запоріжжя:

  • Мілан (Мальпенса) - з 27 жовтня 2020 року 2 рази на тиждень

Як писав OBOZREVATEL, українці, незважаючи на карантин, можуть провести відпустку в декількох популярних курортних країнах, серед яких Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія, Чорногорія.

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