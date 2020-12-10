В Італії запалили найбільшу новорічну ялинку в світі. Фото

Юля Ухіна Новини 12:58, 10.12.2020 Оновлено: 13:05, 10.12.2020

В італійській комуні Губбіо відбулася щорічна церемонія запалювання найбільшої ялинки у світі. Її висота сягає 750 метрів, а ширина – 450.

Як повідомляє видання Lanazione, йдеться про світлову інсталяцію, яка розташована на південному схилі гори Інджія. Для її створення використали понад 2 тисячі неонових гірлянд.

Інсталяція новорічної ялинки в Італії
скриншот з відео

Зазначається, що вперше контур ялинки на схилі гори створили у 2000 році. Вона потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найвища у світі. Щорічно до підніжжя гори приїжджали тисячі туристів, щоб побачити це видовище. Крім того, натовпи туристів заповнювали вулиці Губбіо.

Утім, цьогоріч через пандемію коронавірусу відкриття відбулося в онлайн-форматі. Церемонія пройшла 7 грудня.

Інсталяція новорічної ялинки в Італії
скриншот з відео

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