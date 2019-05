В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

На острові Сицилія (Італія) в п'ятницю, 31 травня, почалося виверження найбільшого в Європі вулкану Етна.

Про те повідомляє місцеве видання La Repubblica. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

На поверхні вулкана біля південно-східного кратера на висоті 3150 метрів утворилися два субтермінальні розломи, з яких почала текти лава. Очевидці також розповіли від викид попелу з вулкану.

За даними експертів, виверження Етни може тривати від декількох днів до декількох місяців, проте воно не загрожує населенню.

Евакуація жителів навколишніх населених пунктів не передбачена. При цьому, потік туристів у цьому районі закликали ретельно контролювати на предмет безпеки.

#Italia Mt. #Etna, Sicily in eruption this morning! View from 2600 m. Report: Guide Vulcanologiche Etna Nord pic.twitter.com/jSIkjwoWSR