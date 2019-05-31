В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

На острові Сицилія (Італія) в п'ятницю, 31 травня, почалося виверження найбільшого в Європі вулкану Етна.
Про те повідомляє місцеве видання La Repubblica. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
На поверхні вулкана біля південно-східного кратера на висоті 3150 метрів утворилися два субтермінальні розломи, з яких почала текти лава. Очевидці також розповіли від викид попелу з вулкану.
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Twitter Boris Behncke
Twitter Boris Behncke
Twitter Boris Behncke
Twitter Boris Behncke
За даними експертів, виверження Етни може тривати від декількох днів до декількох місяців, проте воно не загрожує населенню.
Евакуація жителів навколишніх населених пунктів не передбачена. При цьому, потік туристів у цьому районі закликали ретельно контролювати на предмет безпеки.
Twitter Boris Behncke
Twitter Etna Walk
Eruption of Mount Etna, Sicily, Italy.- Buitengebieden (@buitengebieden_) 31 травня 2019 р
May 30, 2019
🎥 Biagio Ragonese #etna #eruption #volcano #mountetna @spann @JimCantore pic.twitter.com/zTHLWWAnl2
#Italia Mt. #Etna, Sicily in eruption this morning! View from 2600 m. Report: Guide Vulcanologiche Etna Nord pic.twitter.com/jSIkjwoWSR- EL CÍRCULO 🌎 (@CirculoGloBal_I) 30 травня 2019 р
Today my Etna got noisy❤️❤️🌋 #Etna Sub-terminal eruption 30/05/2019 pic.twitter.com/EMph70zpaA- ➰matteopalumbus➰ (@ matteo9955) 30 травня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року вулкан Етна вже виявляв активність, що призвело до скасування рейсів в аеропорту Катанії.
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