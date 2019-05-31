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В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

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На острові Сицилія (Італія) в п'ятницю, 31 травня, почалося виверження найбільшого в Європі вулкану Етна.

Про те повідомляє місцеве видання La Repubblica. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

На поверхні вулкана біля південно-східного кратера на висоті 3150 метрів утворилися два субтермінальні розломи, з яких почала текти лава. Очевидці також розповіли від викид попелу з вулкану.

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В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

Twitter CopernicusEU

В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

Twitter Boris Behncke

В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

Twitter Boris Behncke

В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

Twitter Boris Behncke

В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

Twitter Boris Behncke

За даними експертів, виверження Етни може тривати від декількох днів до декількох місяців, проте воно не загрожує населенню.

Евакуація жителів навколишніх населених пунктів не передбачена. При цьому, потік туристів у цьому районі закликали ретельно контролювати на предмет безпеки.

В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

Twitter Boris Behncke

В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

Twitter Etna Walk

В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла
В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року вулкан Етна вже виявляв активність, що призвело до скасування рейсів в аеропорту Катанії.

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Місце
Італія
Тег
вулкан
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