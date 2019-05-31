В Італії розбушувався вулкан Етна: фото і відео вогняного пекла

На острові Сицилія (Італія) в п'ятницю, 31 травня, почалося виверження найбільшого в Європі вулкану Етна.

Про те повідомляє місцеве видання La Repubblica. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

На поверхні вулкана біля південно-східного кратера на висоті 3150 метрів утворилися два субтермінальні розломи, з яких почала текти лава. Очевидці також розповіли від викид попелу з вулкану.

Twitter CopernicusEU

Twitter Boris Behncke

Twitter Boris Behncke

Twitter Boris Behncke

Twitter Boris Behncke

За даними експертів, виверження Етни може тривати від декількох днів до декількох місяців, проте воно не загрожує населенню.

Евакуація жителів навколишніх населених пунктів не передбачена. При цьому, потік туристів у цьому районі закликали ретельно контролювати на предмет безпеки.

Twitter Boris Behncke

Twitter Etna Walk

#Italia Mt. #Etna, Sicily in eruption this morning! View from 2600 m. Report: Guide Vulcanologiche Etna Nord pic.twitter.com/jSIkjwoWSR - EL CÍRCULO 🌎 (@CirculoGloBal_I) 30 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року вулкан Етна вже виявляв активність, що призвело до скасування рейсів в аеропорту Катанії.

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