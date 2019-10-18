В Італії розбушувався вулкан Етна: захоплюючі фото і відео

На острові Сицилія в Італії почалося нове виверження найвищого вулкану Європи Етна.

Небезпечні ознаки помітили місцеві жителі в п'ятницю, 18 жовтня, передає ANSA (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Відродження енергії у внутрішній магмі Етни на острові Сицилія призвело до нової фази виверження з кратерів на вершині вулкана", – сказано в повідомленні.

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter LionRebel75

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter LionRebel75

У зв'язку з цим було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії.

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter LionRebel75

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter LionRebel75

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter LionRebel75

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter annamaria_84

В Італії прокинувся вулкан Етна

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter LionRebel75

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter LionRebel75

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter LionRebel75

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter LionRebel75

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter torbridgehigh

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter torbridgehigh

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter torbridgehigh

В Італії прокинувся вулкан Етна Twitter torbridgehigh

В Італії прокинувся вулкан Етна

В Італії прокинувся вулкан Етна

В Італії прокинувся вулкан Етна

В Італії прокинувся вулкан Етна MbSNewsEnglish

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року Етна вкотре почала викидати гарячий попіл. Потоки лави простягнулися від кратера на півтора кілометри вниз.

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