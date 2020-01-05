Головна Новини
5 січня • оновлено в 12:57
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

В Італії авто переїхало натовп туристів: багато жертв

2.4т
Читати матеріал російською

У ніч на 5 січня на півночі Італії автомобіль в'їхав у групу туристів із 17 осіб. На місці загинуло шестеро.

Як повідомляє DW, також відомо, що кілька людей отримали травми і ще один перебуває у важкому стані.

В Італії авто переїхало натовп туристів

В Італії авто переїхало натовп туристів

112

Новини
Туман і ожеледь: українських водіїв попередили про небезпеку

Аварія сталася близько першої години ночі в гірському селі Лутаго. Як повідомляє представник поліції, ймовірно, що загиблі є громадянами Німеччини.

Водій автомобіля вижив. Поліція ще продовжує розслідувати деталі аварії.

В Італії авто переїхало натовп туристів: багато жертв

loveworldplus.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в італійських Альпах неподалік від кордону з Австрією лавина накрила групу німецьких туристів. У результаті загинуло три людини.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
1
Цікаво
16
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги