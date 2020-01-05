В Італії авто переїхало натовп туристів: багато жертв

У ніч на 5 січня на півночі Італії автомобіль в'їхав у групу туристів із 17 осіб. На місці загинуло шестеро.
Як повідомляє DW, також відомо, що кілька людей отримали травми і ще один перебуває у важкому стані.
В Італії авто переїхало натовп туристів
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Аварія сталася близько першої години ночі в гірському селі Лутаго. Як повідомляє представник поліції, ймовірно, що загиблі є громадянами Німеччини.
Водій автомобіля вижив. Поліція ще продовжує розслідувати деталі аварії.
loveworldplus.tv
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в італійських Альпах неподалік від кордону з Австрією лавина накрила групу німецьких туристів. У результаті загинуло три людини.
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