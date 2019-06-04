В Естонії трапилася НП із літаком з українцями

В естонській столиці Таллінні у вівторок, 4 червня, трапилася надзвичайна подія з пасажирським літаком, який летів із Києва.

Як передає "Інтерфакс-Україна", літак естонської авіакомпанії Nordica здійснив посадку о 18:07. Інцидент трапився через руйнування покришки шасі.

На борту перебував 31 пасажир і п'ять членів екіпажу. Ніхто не постраждав.

Аеропорт був короткочасно закритий, польоти поновилися о 18:38.

літак авіакомпанії Nordica Lennukid lennuväljal

Раніше OBOZREVATEL писав про НП з пасажирським літаком у Львові, що летів із Туреччини. Повідомлялося, що сталася розгерметизація салону.

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