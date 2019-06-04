ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Travel

В Естонії трапилася НП із літаком з українцями

Читати матеріал російською

В естонській столиці Таллінні у вівторок, 4 червня, трапилася надзвичайна подія з пасажирським літаком, який летів із Києва.

Як передає "Інтерфакс-Україна", літак естонської авіакомпанії Nordica здійснив посадку о 18:07. Інцидент трапився через руйнування покришки шасі.

На борту перебував 31 пасажир і п'ять членів екіпажу. Ніхто не постраждав.

Новини
У Росії екстрено приземлився літак: що трапилося

Аеропорт був короткочасно закритий, польоти поновилися о 18:38.

літак авіакомпанії Nordica

літак авіакомпанії Nordica

Lennukid lennuväljal

Раніше OBOZREVATEL писав про НП з пасажирським літаком у Львові, що летів із Туреччини. Повідомлялося, що сталася розгерметизація салону.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "авіаперельоти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
авіаперельоти
Місце
ЕстоніяТаллінн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки