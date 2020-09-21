В Єгипті розкопали десятки незайманих саркофагів, яким більше 2500 років

У цілому 27 саркофагів, похованих більше 2500 років тому, були виявлені археологами в стародавньому єгипетському некрополі.

Про це повідомило BBC. Експерти заявили, що це відкриття стало одним із найбільших у своєму роді.

Саркофаги були знайдені в нещодавно відкритому колодязі на священному місці в Саккарі, на півдні від столиці Каїра.

На початку цього місяця знайшли 13 гробниць, але, за словами офіційних осіб, незабаром виявили ще 14 поховань.

"Початкові дослідження показують, що ці гробниці повністю закриті і не відкривалися відтоді, як були поховані", – йдеться у заяві міністерства старожитностей Єгипту.

Там також уточнили, що міністр Халед аль-Анані спочатку відклав оголошення про знахідку доти, поки не зміг сам відвідати це місце, де подякував персоналу за роботу в складних умовах на глибині 11 метрів.

На цьому місці тривають розкопки, оскільки експерти намагаються встановити більш детальну інформацію про походження гробниць.

У міністерстві пообіцяли розкрити "більше секретів" на пресконференції найближчими днями.

Інші артефакти, виявлені навколо дерев'яних домовин, також виявилися добре обробленими і барвисто прикрашеними.

Спочатку археологи виявили 13 гробниць. Facebook міністерства туризму і старожитностей Єгипту

Роботи проводили на глибині 11 метрів. Facebook міністерства туризму і старожитностей Єгипту

Поруч із гробницями виявили інші артефакти. Facebook міністерства туризму і старожитностей Єгипту

Як повідомляв OBOZREVATEL, археологічна місія Міністерства старожитностей виявила на півночі Єгипту саркофаг із мумією. Останки перебувають у дуже поганому стані, оскільки їм може бути не менше чотирьох тисяч років.