Болгарія змінила правила в'їзду для українців: як буде тепер

Болгарія, яка раніше дозволила українцям в'їжджати на територію своєї країни без двотижневої самоізоляції а обов’язкового ПЛР-тесту, знову змінила туристам можливість відвідувати чорноморські курорти.

Тепер пускати до країни будуть за наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого за 72 години до прибуття. Про це повідомляється на сайті болгарського МОЗ.

Зазначається, що з 28 липня дозвіл на відвідування Болгарії за такими правилами отримали громадяни Сербії, Північної Македонії, Албанії, Косово, Боснії, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту.

Українців на цих же підставах до країни пускатимуть із 30 липня. Загалом підкреслюється, що з негативним ПЛР-тестом до Болгарії можуть прибути іноземні громадяни, які подорожують зі значних причин із інших третіх країн.

"Основними причинами в наказі Міністра охорони здоров'я є: активність сезонних сільськогосподарських робітників і робітників у сфері туризму; в’їзд осіб, які подорожують у навчальних цілях; в’їзд мандрівників із гуманітарних причин і представників торгово-економічної та інвестиційної діяльності", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз має намір щонайменше ще на два тижні продовжити обмеження для в'їзду туристів із більшості країн.