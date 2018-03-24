"Спочатку подумала:" Господи, куди мене занесло?" Як живеться українці в "країні тисячі посмішок "

Наталія Мальована жила і працювала в Києві, не думаючи про еміграцію. Поки одного разу дівчині не запропонували робочий контракт у Таїланд. Не маючи часу на роздуми, вона погодилася і вже п'ять років живе в Бангкоці.

Чому в Таїланді простіше орендувати житло, ніж в Україні, як навіть в старому автобусі знайти романтику і якій філософії життя варто повчитися у тайців - в її розповіді "Обозревателю".

Історія переїзду

Ніколи в житті не уявляла, що потраплю в Таїланд, навіть в якості туриста. На дворі був 2012-й рік, я жила в Києві і працювала офіс-менеджером. У вільний час займалася моделінгом. І ось, тайське модельне агентство пропонує мені контракт на три місяці. Про пропозицію я дізналася за три дні до вильоту.

Перша закордонна поїздка! Часу усвідомити, що відбувається не було. Але було сильне бажання подорожувати і почати щось нове. Пам'ятаю, як вийшла з аеропорту, вдихнула вологе повітря, яке видалося мені не дуже приємним, і подумала: "Господи, куди мене занесло?".

На превеликий подив, Бангкок виявився розвиненим багатонаціональним містом, яке ніколи не спить. Воно стрімко розвивається, а з ним і всі види бізнесу. Тому я швидко занурилася в роботу зі зйомками каталогів, журналів, показами. Мій тип зовнішності в Таїланді вважають "фешн", тому у мене багато роботи.

Візові питання

Оскільки часу робити візу в консульстві не було, то я полетіла в Бангкок і отримала по прильоту туристичну візу на чотирнадцять днів. Коштувала вона тоді близько $40, хоча зараз ціна інша (близько $60). Зазначу, що в аеропорту запитують, чи є зворотний квиток, адресу проживання і можуть, але не завжди, попросити показати чи достатньо готівки на час подорожі.

Культ їжі

Перше, що вразило - це величезна кількість їжі. Крім ресторанів і кафе, на кожній вуличці коляски з їжею. Тут можуть бути прості сосиски для швидкого перекусу або ж ціла переносна кухонька, де ширяють місцеві кулінарні шедеври. Коштують вони часто навіть менше одного долара.

Деякі обідають за столиками там же посеред вулиці, хтось бере з собою. Всі види екзотичних фруктів продаються вже очищеними і порізаними. Це місто відразу полонило своїм недорогим фруктовим раєм. Під час першої поїздки я ніяк не могла насолодитися ананасами - в Україні вони занадто дорогі, а тут коштують дешево ще й почищені.

Вчителька тайської мови розповіла, що у них немає традиційного вітання: "Привіт. Як справи?". Зате при зустрічі з друзями вони запитують: "Ти вже їв?". Це яскраво показує, якою важливою частиною культури є їжа. Жодна робота не зробиться, якщо не буде перерви на обід або перекус.

Спочатку мене це дуже нервувало, адже зйомка каталогу, на яку потрібно максимум 4 години, займала цілий день - команді дуже потрібно з'їсти сніданок, обід і вечерю, затягуючи трапези на довгий термін. Хоча роблять це не навмисно. Мені був потрібен час, щоб зрозуміти, що в такому ритмі вони живуть, і інакше не вміють.

Бангкок має широкий вибір ресторанів з усіма видами кухонь, які тільки можна побажати. Часто власники, менеджери або шеф-кухарі цих закладів - іноземці. Власником італійського ресторану може бути італієць, а ліванського - ліванець.

У супермаркетах є все, чого душа забажає. Звичайно, імпортовані товари будуть коштувати дорожче, але знайти їх дуже легко. Є морепродукти - кальмари, креветки, лобстери, лосось і інша риба - за доступними цінами, свіжі і смачні.

Молочних продуктів мало і зазвичай вони всі підсолоджені. У Таїланді майже все підсолоджене, навіть майонез або кетчуп для моїх українських смакових рецепторів занадто солодкий. А коли на вулиці або на ринку роблять смузі з фруктів, потрібно попередити, якщо хочете без цукру, тому що вони наллють туди солодкого сиропу.

Місцеві приправи і соуси для мене занадто екзотичні. Багато гострого і солодкого разом. Чилі та цукор - тут часта комбінація. Навіть фрукти вони їдять з цукром і чилі. Тому я вибрала собі одну-дві страви з тайського меню, які можу вживати, а решту навіть не пробувала. Готую в основному будинку або йду в якийсь заклад, під час біганини по кастингах в місті перекуси роблю тільки з фруктів.

На жаль, українських ресторанів і магазинів з українськими продуктами немає. Мабуть, єдина кухня, яка не представлена ​​в цьому місті. Хоча чула, що деякі українці готують наші страви на замовлення.

Спосіб життя

Довго довелося звикати до надзвичайно повільного, млявого і неквапливого темпу життя і роботи. Всім бажаючим відвідати або переїхати назавжди в цю незвичайну країну потрібно вивчити термін "Сабай Сабай", який є, на мою думку, частиною культури і менталітету. Цей термін можна перекласти як "без проблем і тривог". Думаю, це поняття найкраще характеризує стиль життя місцевих, де ніхто не нервує, не поспішає, не навантажує себе, і не побивається через "запари". Коли звикаєш до такого ритму, то важко знову влитися в нашу європейську стресову середу.

Тайці намагаються уникати відкритих конфліктів і проявів негативних емоцій. Через це іноді іноземці вважають їх нещирими, але це частина їх виховання. Часто вони скажуть що завгодно або те, що ви хочете почути, щоб не викликати конфлікту. Вони ніяковіють, коли на них підвищують голос. Будь-яка агресія або негативні емоції з вашого боку зіб'ють їх з пантелику. Якщо говорити їм добрі слова і з посмішкою, можна відразу вирішити якусь проблему.

Житло

Коли мені треба було шукати житло, то, на свій подив, я зрозуміла, як це легко, на відміну від Києва. У Бангкоку один за іншим зводяться нові будівлі з квартирами, тому вибору дуже багато. Як і всюди, ціна залежить від локації: чим ближче до центру і до головної вулиці - тим дорожче.

Найдешевша студія, яку мені вдалося знайти (зазначу, що я шукала близько до центру, біля метро, ​​з ремонтом, але невелику) - 4500 тайських бат, тобто приблизно 142 долара (3900 гривень). Впевнена, що можна знайти трохи дешевше, якщо не звертати увагу на локацію.

Рахунок за воду, електрику і інтернет треба оплачувати окремо. Шукати житло можна через веб-сайти, яких тут досить багато. Цікаво, що агент отримує свій відсоток за послуги від власника квартири, а не від квартиронаймача, як прийнято в Україні.

Зазвичай, власник квартири попросять депозит за квартиру в розмірі двох-або тримісячної орендної плати, і після закінчення дії договору повинен його повернути, якщо в квартирі немає ніяких пошкоджень. Однак з цим треба бути обережним і шукати квартиру через надійних агентів, а не через незнайомих людей (чула чимало історій, коли депозити не повертали). Хоча у мене не було таких пригод. Але люди - скрізь люди.

У всіх житлових багатоповерхівках буде своя команда з управління будинком, так як всі будинки тут - кондомініуми. Менеджмент-команда стежить за чистотою, порядком і справністю всіх систем. Обов'язково буде охорона і відеоспостереження в громадській частині будівлі.

Більшість кондомініумів мають парковку, басейн або спортзал. Шукаючи житло, потрібно звернути увагу, яка ціна на електрику і воду саме в цьому житловому комплексі, тому що іноді керівники кондомініумів можуть виставляти свою ціну, яка значно вища за ту, яку ви платили б безпосередньо електрокомпаніі міста.

Транспорт і водіння

Бангкок - місто хаотичне, але з часом в цьому хаосі вдалося знайти магнетизм. Найзручніший і найдорожчий вид громадського транспорту - це метро і скайтрейн (поїзд над дорогою). З ними можна уникнути пробок і швидко дістатися до місця призначення.

Ціна за проїзд залежить від кількості станцій, яку проїде пасажир. Одна станція на скайтрейн - 15 бат (13 гривень), максимальна ціна за проїзд - 52 бати (45 гривень). У метро така ж система.

У місті можна побачити великі старі червоні автобуси MITSUBISHI без скла на вікнах, з дерев'яною підлогою, яким років п'ятдесят; вони ледь пересуваються, залишаючи за собою хмару вихлопів. Вони мої улюблені, адже можна в повільному темпі дивитися на місто, насолоджуючись вітерцем. Проїзд коштує в середньому 8-10 бат (6-8 гривень). У кожному автобусі буде тітонька-кондуктор, яка буде збирати оплату і такого, як: "Передайте за проїзд" там не буде.

Один день в тиждень - проїзд безкоштовний. Поки це найдешевший вид транспорту, який я знайшла в Бангкоці. Звичайно, є і нові автобуси з кондиціонерами, які пронизують теплолюбивих європейців до кісток, і заклеєними рекламою вікнами, через які ледь видно вулицю. Всі ці автобуси не мають графіка (іноді можна годинами чекати їх на зупинці), і мають такі незручні маршрути, що доводиться брати таксі.

Іноді здається, що їх в місті більше, ніж звичайних автомобілів. Ловити треба в ньюйорском стилі - вибігати на дорогу і розмахувати рукою, і в тому ж стилі вони можуть не зупинитися.

Всі таксі мають лічильник, стартова ціна 35 бат (30 гривень), після додається 2 бати (1,70 гривень) за кілометр або 1,25 бати за метр, якщо таксі в пробках і рухається менше 6 км \ год. Пробки є скрізь і завжди, часто вночі. Коли таксист не хоче включати лічильник і пропонує свою ціну, варто шукати іншого; ймовірно, що позаду нього низкою тягнутися ще кілька вільних таксі, які погодяться відвезти вас за нормальною ціною.

Додам, що автомобіль і мотоцикл вимагають двох окремих водійських посвідчень. Зате, маючи хоч одні з собою в кишені, можна користуватися ними як карткою ID. Багато іноземців замість машини вибирають мопед. Мопедів в Таїланді багато, більше їх хіба що у В'єтнамі. Вони, як мушки, витають навколо машин, порушуючи всі відомі людству правила дорожнього руху. Коли через необачність водія мотобайка відбувається аварія, завжди винен водій автомобіля: "Адже автомобіль ось який великий, а мопедик маленький".

Через таке упереджене ставлення все більше водіїв встановлюють відеокамери в своїй машині, щоб уникнути нечесних і довгих суперечок.

До речі, мопеди - також один з видів громадського транспорту. Місцеві називають їх "мотосайти". Водії мотосайтів одягнені в помаранчеві жилети, ззаду на спині яких прикріплено посвідчення-дозвіл. Вони перевозять пасажирів на короткі відстані, в глиб вулиць, куди не доходять автобуси або метро.

Планування вулиць і переулочків на початку було для мене зовсім дивним і нагадувало гілки дерева: від головної вулиці-стовбура відходять менші провулки-гілки, а ті, в свою чергу, випускають ще менші вулички. Між собою вони не пов'язані і з однієї не завжди перейдеш на іншу. Тому "мотосайти" вкрай необхідні і їх станції є на кожному розі.

Ціна залежить від відстані, починаючи від 10 бат і до неба. Варто зауважити, що Бангкок називають азіатською Венецією, адже по місту розбігаються річечки і канали, кмітливі тайці також використовують їх для швидкого пересування без пробок.Проїзд коштує близько 15 бат.

Скажу відверто - цей вид пересування для сміливців, оскільки суденце погойдується від хвиль інших човнів, гуркіт мотора забиває вуха, а щоб залишити такий човник, потрібно перескакувати з борта на причал-зупинку. До того ж, вода занадто брудна і смердюча, тому треба уникати її потрапляння на тіло або одяг.

Працевлаштування

Таїланд розвивається шаленими темпами, як і вся Азія, і спочатку швидкість зведення нових будівель, відкриття нових закладів, розвиток і зростання компаній мене вражали. Якщо ви побуваєте в Бангкоці, і повернетеся сюди, скажімо, через два роки, то зовсім не впізнаєте місто, тому що, швидше за все, буде зведено нові хмарочоси, торгові центри та багатоповерхівки.

За десять років тут швидко виник середній клас. Місто і країна - привабливе місце для інвестицій і розвитку бізнесу. Технології тут дуже розвинені - навіть у дитини буде смартфон. Тому не дивно, що так багато іноземців приїжджають сюди саме на роботу в міжнародні і місцеві компанії. Тим більше, що іноземці активніше і довше затримуються на робочому місці, на відміну від тайців.

"Нашого брата" можна знайти, звичайно ж, в сфері ІТ-технологій. Бангкок вже кілька років поспіль посідає перше місце серед найбільш відвідуваних міст світу, переганяючи навіть Париж, Лондон, Нью-Йорк, тому, як можна здогадатися, існує велика потреба в іноземцях-працівниках в готельно-ресторанному бізнесі та подібних туристичних сферах. Цілком реально знайти роботу українцю, який має вищу освіту і говорить англійською мовою.

Таїланд заохочує іноземців, носіїв англійської, які викладають тут мову. Однак, існує можливість і для українців, отримати таку роботу, маючи диплом про педагогічну освіту, відмінне знання англійської і бажання працювати з дітьми. Можливо знайти роботу і в інших галузях, але необхідно оцінити свої професійні здібності і зрозуміти, чим ви кращі за фахівця-тайця.

Цікаво, що уряд Таїланду встановив мінімальні заробітні плати для іноземців, і вони залежать від громадянства. Жителі Східної Європи, а, отже, і ми, повинні отримувати мінімальну плату 35000 бат в місяць (або 30 200 гривень). У такий же пакет входять країни Центральної Америки, Росії та Південної Африки.

Не хвилюйтеся, у нас не мінімум. Найнижчий - для країн Африки, Камбоджі, М'янми, В'єтнаму і Лаосу - 25000 бат. Найвищий - 50 000 бат - для США, країн Західної Європи, Австралії, Канади і Японії.

Повинна сказати, що модельна робота сюди не входить, адже в цій галузі скільки заробив - стільки й маєш. Багато хто вибирає Таїланд для початку власного бізнесу, адже тут невеликі податки на доходи, та й взагалі - сприятливі умови для іноземців з капіталом. Але уряд Таїланду захищає своїх громадян, тому якщо ви відкриваєте свою компанію, на одного іноземного працівника повинно бути чотири тайських.

Медицина

Додам до кошика до речей, які мене влаштовують, ще й медицину. На щастя, мені не доводилося лікувати щось більш серйозне, ніж грип або гайморит, але сама організація процесу прийому пацієнтів, комунікація і т.д. мені до душі.

Як і в Україні, тут є приватні та державні лікарні. Приватні лікарні досить дорогі - лише прийом у лікаря буде коштуватиме 1500 бат-1300 гривень, не рахуючи подальше обстеження. Ліки видають в лікарні, вартість яких зазвичай в кілька разів вище, ніж в аптеці. Однак, вам не доведеться сидіти черзі. Устаткування буде нове, і сам госпіталь з кафе і телевізорами. Будь-які результати аналізів будуть готові через годину, всі лікарі і персонал володіють англійською.

Державні лікарні дещо інші. Медсестри не завжди вас зрозуміють (але намагаються), проте лікарі, як правило, володіють англійською мовою. Ліки видадуть також в лікарні.

За прийом і ліки в державній лікарні також доведеться заплатити, але сума буде зовсім невелика. Зауважу, що тайці будуть привітними і ввічливими всюди, незважаючи на те, приватна це лікарня або державна.

У місті багато недорогих клінік з декількома лікарями і медсестрами. Це зручний аналог великої лікарні, якщо потрібно отримати швидко аналізи або обстежитися. Як правило, тут антибіотики виписують де треба і не треба.

Більшість ліків можна самому купити в аптеці без рецепта з лікарні. Але можна відразу домовитися з лікарем що ви хочете приймати, а що ні. Також не обов'язково ліки брати з лікарні, можна попросити список і самому вирішити, що купувати і приймати. Можна мати страховку, яка буде в середньому коштувати до 30 000 бат (25 000 грн) на рік, але якщо ви не часто ходите в лікарню, то краще оплачувати кожен похід окремо - так дешевше.

У Таїланді поширені пластичні операції. У цьому він конкурує з Кореєю. Бангкок має багато кваліфікованих пластичних хірургів. І майже кожен таєць робить якісь зміни у своїй зовнішності.

Також тут, як можна здогадатися, роблять операції зі зміни статі. Роблять груди, підборіддя, змінюють розріз очей, видаляють жир з лиця, щоб виднілися вилиці, і ще багато чого, про що я, можливо, і не чула.

Також на кожному кроці тут спа-салони, клініки для лікування та омолодження шкіри, де вам без проблем введуть ботокс, вилікують зморшки і проблемну шкіру. А ще масажні салони тут всюди, часто кілька в ряд. І навіть в найдешевшому масажному салоні (5 доларів - година) вам перед процедурою помиють ніжки, дадуть переодягтися в спеціальний одяг і зроблять чудовий масаж.

Один з дивних для мене стандартів краси - це білосніжна шкіра. Біла шкіра для тайців - це показник високого класу. Якщо шкіра смаглява, отже, ти з нижчого класу. Тому майже всі місцеві креми і маски з відбілюючим компонентом. Є багато процедур в цих же клініках, де роблять шкіру більш світлою. Самі тайці в сонячну погоду ходять з парасольками, щоб не засмагнути. Місцеві люблять наше біляве волосся, часто вставляють собі контактні лінзи різних кольорів щоб візуально зробити більше очі, наносять багато макіяжу.

Менталітет, звичаї і поведінка

Вже всюди відомо, що Таїланд - це країна посмішок. Тайці задоволені тим, де вони і як вони живуть. Здається, їм не потрібно багато: добре поїсти, попліткувати, посміятися. Своєю веселою вдачею і безтурботністю вони нагадують дітей.

Мені спочатку було незвично, що дорослі жінки і чоловіки поводяться так весело і невимушено. Тут всі дотримуються правила: живи, як хочеш, і дай жити іншим. Це видно і в політиці, де керівники держави не передають куті меду і таким чином мають задоволене населення, і в повсякденному житті, де по одній вулиці одночасно проходять чоловіки в тюрбанах, туристи з мінімальною кількістю одягу, жінки в хіджабах, поки місцеві жителі віддають данину буддистському ченцю .

Тут найбільша концентрація людей з нетрадиційною орієнтацією, трансвеститів (тут їх називають Леді-бой, від англійського "хлопчик-дівчинка") і трансгендерів (ті, хто змінюють свою стать за допомогою серії пластичних операцій і гормонів), які не приховують свій спосіб життя.

У модельній індустрії більшість з цієї трійки: візажисти, перукарі, фотографи та стилісти. Всі вони надзвичайні веселуни, люблять поговорити. Тому міф, що моделі отримують роботу через інтим, тут взагалі неактуальний. Коли я тільки приїхала, то не могла розрізнити Леді-боя від дівчини з народження.

Багато іноземців також мають з цим конфузи, особливо чоловіки, які думають, що мали щастя знайти тайську дівчину, а це був хлопець. Тут у всьому толерантність. Можливо, причина в їх віросповіданні.

Буддизм - релігія, яка вчить уникати злих вчинків. Сама мета вчення буддизму - покласти край людським стражданням і допомогти людям уникнути всього, що породжує ці самі муки.

Часто іноземці, напхані з дитинства всякими заборонами, без здатності терпіти своєрідність і несхожість, відмовляються дати можливість іншим бути такими, якими вони хочуть бути, навіть в чужій країні. Але тут - живи, як хочеш, і дай іншим жити.

Буддійські храми і пам'ятники відкриті для туристів і бажаючих подивитися, але варто йти туди з прикритими плечима і ногами, з повагою до релігії. Існували випадки, коли туристи зневажливо поводилися в храмах і платили штрафи.

Слід знати, що в Таїланді діє закон lesemajeste про образу Його Величності, за порушення якого можуть потрапити до в'язниці як місцеві, так і іноземці. Тайці люблять і поважають королівську сім'ю.

У минулому році, коли помер король, кожен ходив в жалобі, люди на вулицях плакали, будь-які розваги чи музика припинилися. Траур був до дати проведення кремації тіла короля. На церемонію витратили 90 мільйонів доларів. І до цього дня його портрет висить у кожному закладі, у багатьох людей по домівках. Тайці не можуть втратити обличчя перед кимось, тому їм дуже важко визнати свою провину, відмовитися від своїх слів або зізнатися, що вони чогось не знають. Потрібно постійно пам'ятати це, коли ведете з ними якісь переговори.

У тайців немає комплексу національної неповноцінності, як в українців. Вони не соромляться того, звідки вони, навпаки - наповнені гордістю за своє місце народження. Дуже радіють, коли чують, що тобі подобається Таїланд. Вони дуже патріотичні, обожнюють країну, в якій живуть, завжди будуть підтримувати і вболівати один за одного.

Можливо, це можна пояснити тим, що Таїланд за всю свою історію ніколи не був окупований або колонізований, навіть під час Другої світової війни японці були на їх території за домовленістю і згодою. Тому їх культура, спосіб життя, поведінка і менталітет не видозмінювалися або запозичувалися з інших культур.

Вони дуже привітні і гостинні, завжди готові прийти на допомогу. Багато разів мені ставало погано від спеки на вулиці - місцеві жителі відразу кидалися допомагати, приносили воду і щось на зразок нашого нашатирного спирту, сиділи зі мною, поки мені не ставало краще.

Слід зауважити, що місцеві жителі - дуже згуртовані люди. Кожен район - це окрема комуна. Тому потрібно бути готовими, що на місці проживання всі один одного знають, вітаються і часто запитують: "Пай най?", Що означає: "Куди йдеш?".

Сприймати це потрібно з розумінням, адже вони не "пхають ніс не в свою справу", для них це звична поведінка і вони сприймають вас майже як "своїх". Хоча треба змиритися, що тут у тебе завжди буде статус "фаранга", тобто "білого, іноземця", і влитися в їх середу повністю, як це можна з часом зробити в країнах Америки або Європи, не вдасться.

Тайці живуть великими сім'ями, і коли діти одружуються і народжують своїх дітей, зазвичай всі залишаються в одному будинку з батьками. Вони дбають про батьків, висловлюючи турботу і повагу. Тайська сім'я дуже міцна, де кожен один за одного, хто б що не накоїв.

Висновок

Таїланд - це країна контрастів. Вони щодня і всюди: на вулиці, де поряд з перекошеними будиночками зведені розкішні величезні палаци (тут немає бідних-багатих районів - все змішано разом), на дорогах, де поліція на мопедах разом з порушниками їздить по тротуарах, на вулицях "червоних ліхтарів", яких нібито офіційно не існує, на дорогах, де на світлофорі між шикарними авто в спеку будуть проходити продавці з посмішкою, продаючи всім якісь перекуси.

Серед цих контрастів життя розмірене і дуже комфортне, цікаве і захоплююче. Я жила у багатьох країнах по два-три місяці, але ніде мені не було так зручно і затишно, спокійно і комфортно, щоб осісти назавжди, як в Бангкоці.

Всі цікаві моменти я почала розміщувати в Instagram і на Youtube. Тут я побачила багато нового і небаченого раніше. Щодня в цій країні відкриваю для себе щось нове, невідоме. Чужа культура, інші звичаї не дають мені нудьгувати, а відчуття, що все "приїлося", я вже багато років не відчувала.