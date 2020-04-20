Українці кинуться на відпочинок у травні, незважаючи на карантин: готелі розкуплені
Незважаючи на ймовірність продовження карантину до травня, багато українців запланували відпочинок на травневі свята в Карпатах.
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Як пише "КП в Україні", безліч приватних будинків уже заброньовано, особливо економ-варіанти житла. Решта номерів люкс господарі готові здавати за ціною від 1000 до 1400 грн на добу.
"Поки розкидуємо людей по датах, щоб уникнути накладок, коли одного дня хочуть приїхати три різні особи. З 1 до 4 травня у нас вже повністю розібрані бюджетні номери", – розповіли власники житла в селі Карпати Мукачівського району.
Турагенти зазначають, що в зв'язку з карантином цього року почне розвиватися внутрішній туризм в Україні.
"Думаю, зараз наші курортні міста почнуть розвиватися. Люди поїдуть туди. Що ж стосується цінової політики, то попит породжує пропозицію. Якщо будуть високі пропозиції, а попиту не буде, то пропозиції можуть впасти в ціні. Всі ж розуміють – цьогоріч громадяни не зможуть шикувати й розкидатися грошима на відпочинок", – розповіла керівниця одного з турагентств Олена Глазунова.
За її словами, навіть якщо до початку літнього сезону країна все ще лишатиметься на карантині, є ймовірність, що на відпочинок українці будуть "просочуватися" усіма можливими способами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, заслужена лікарка України Ольга Богомолець заявила, що коронавірус може спалахнути в країні з новою силою після травневих свят.