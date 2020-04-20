Українці кинуться на відпочинок у травні, незважаючи на карантин: готелі розкуплені

Незважаючи на ймовірність продовження карантину до травня, багато українців запланували відпочинок на травневі свята в Карпатах.

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Як пише "КП в Україні", безліч приватних будинків уже заброньовано, особливо економ-варіанти житла. Решта номерів люкс господарі готові здавати за ціною від 1000 до 1400 грн на добу.

Відпочинок у Карпатах hotels24.ua

"Поки розкидуємо людей по датах, щоб уникнути накладок, коли одного дня хочуть приїхати три різні особи. З 1 до 4 травня у нас вже повністю розібрані бюджетні номери", – розповіли власники житла в селі Карпати Мукачівського району.

Турагенти зазначають, що в зв'язку з карантином цього року почне розвиватися внутрішній туризм в Україні.

"Думаю, зараз наші курортні міста почнуть розвиватися. Люди поїдуть туди. Що ж стосується цінової політики, то попит породжує пропозицію. Якщо будуть високі пропозиції, а попиту не буде, то пропозиції можуть впасти в ціні. Всі ж розуміють – цьогоріч громадяни не зможуть шикувати й розкидатися грошима на відпочинок", – розповіла керівниця одного з турагентств Олена Глазунова.

За її словами, навіть якщо до початку літнього сезону країна все ще лишатиметься на карантині, є ймовірність, що на відпочинок українці будуть "просочуватися" усіма можливими способами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заслужена лікарка України Ольга Богомолець заявила, що коронавірус може спалахнути в країні з новою силою після травневих свят.

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