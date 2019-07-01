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/Travel

Українські туристи застрягли в Італії: всі подробиці скандалу

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Українські туристи застрягли в аеропорту італійській Катанії – рейс PQ672 компанії SkyUp. Він повинен був вилетіти до Києва о 18:40 30 червня, переносили 5-6 разів.

Як розповіли пасажири, авіаперевізник спочатку намагався зам'яти інцидент, його представники взагалі не виходили на зв'язок. Пізніше все ж був запропонований варіант розміщення в готелі, пише "УП". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У підсумку, поїхала відпочивати тільки частина туристів, інші не наважилися залишити аеропорт. "Є недовіра, що авіакомпанія залишить їх тут самих вирішувати проблему повернення", – пояснив пасажир рейсу Андрій Дерев'янко.

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Українські туристи застрягли в Італії

Українські туристи застрягли в Італії

"УП"

Близько 03:00 стало відомо, що рейс планується на 7:20 за місцевим часом.

Українські туристи застрягли в Італії

Українські туристи застрягли в Італії

"УП"

Українські туристи застрягли в Італії

Українські туристи застрягли в Італії

"УП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська авіакомпанія "Мотор-Січ" лишила голодними з десяток пасажирів рейсу, у тому числі і маленьких дітей.

Перед цим в аеропорту "Бориспіль" застрягли українські туристи, що прямували в Хургаду (Єгипет, туроператор Join UP!). Люди викликали поліцію, проте копи сказали, що нічим допомогти не можуть.

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Місце
Італія
Тег
SkyUp
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