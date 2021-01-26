Українець запитав, як "красти" їжу в готелі Єгипту, і спровокував суперечку в мережі

Українець у мережі поцікавився, хто скільки набирає додому фініків, оливок перед від'їздом з готелю в Єгипті і як на це реагує персонал готелю. Пост спровокував бурхливу реакцію: думки розділилися.

Публікація з'явилася в групі "Египет.Отдых в Египте.Отели.Экскурсии" в Facebook. Більшість користувачів неприємно здивувало подібне запитання.

"Розкажіть, хто скільки в останні дні набирає додому оливок, фініків і т.д. з ресторану і як реагує на це персонал готелю", – йдеться в повідомленні.

Українець запитав, як "красти" їжу в готелі Єгипту Facebook Египет.Отдых в Египте.Отели.Экскурсии

Люди стали активно коментувати пост, заявляючи, що таку поведінку на курорті в чужій країні точно не можна назвати нормальною. І якщо одні цілком серйозно відповіли на поставлене запитання, то інші написали, що навіть питати про це – соромно. Ось, що пишуть люди:

"Скільки їжджу в Єгипет – навіть думок таких не виникало, ви що голодні", "Гарне почуття гумору в автора", "Провокативне запитання! Персонал усе бачить! І присікає сплески рукоблудства", "Це жарт чи це дійсно те, заради чого приїжджають туристи? Це погана поведінка", "Жлобство процвітає!".

Люди заявили, що така поведінка на курорті в чужій країні не нормальна Facebook Египет.Отдых в Египте.Отели.Экскурсии

Деякі написали, що навіть питати про це – соромно Facebook Египет.Отдых в Египте.Отели.Экскурсии

Відзначимо, що наразі пост видалено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка розповіла, як її пограбували на відпочинку в Єгипті. Це сталося під час екскурсії на піраміди Гізи.