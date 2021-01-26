Українець запитав, як "красти" їжу в готелі Єгипту, і спровокував суперечку в мережі

Українець у мережі поцікавився, хто скільки набирає додому фініків, оливок перед від'їздом з готелю в Єгипті і як на це реагує персонал готелю. Пост спровокував бурхливу реакцію: думки розділилися.

Публікація з'явилася в групі "Египет.Отдых в Египте.Отели.Экскурсии" в Facebook. Більшість користувачів неприємно здивувало подібне запитання.

"Розкажіть, хто скільки в останні дні набирає додому оливок, фініків і т.д. з ресторану і як реагує на це персонал готелю", – йдеться в повідомленні.

Люди стали активно коментувати пост, заявляючи, що таку поведінку на курорті в чужій країні точно не можна назвати нормальною. І якщо одні цілком серйозно відповіли на поставлене запитання, то інші написали, що навіть питати про це – соромно. Ось, що пишуть люди:

"Скільки їжджу в Єгипет – навіть думок таких не виникало, ви що голодні", "Гарне почуття гумору в автора", "Провокативне запитання! Персонал усе бачить! І присікає сплески рукоблудства", "Це жарт чи це дійсно те, заради чого приїжджають туристи? Це погана поведінка", "Жлобство процвітає!".

Відзначимо, що наразі пост видалено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка розповіла, як її пограбували на відпочинку в Єгипті. Це сталося під час екскурсії на піраміди Гізи.