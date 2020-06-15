У понеділок, 15 червня, Україна відновила міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів із нашої країни.

З огляду на дані онлайн-табло міжнародного аеропорту "Боріспіль", 15 червня він має намір обслужити 13 міжнародних рейсів із Києва до країн Європи та Азії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Україна відкрила міжнародне авіасполучення: які обмеження діють

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить польоти до Кишинева (Молдова), Остенде (Бельгія), Амстердама (Нідерланди) та Вільнюса (Литва).

Авіакомпанії Belavia та Etihad відправлять літаки до Білорусі.

Авіакомпанія Air India полетить до Ахмедабада (Індія), Flydubai – до Дубая (ОАЕ), Israir – до Тель-Авіва (Ізраїль).

Літаки компаній KLM/Air France і Delta Air Lines вирушать до Амстердама (Нідерланди).

Також 15 червня очікується прибуття трьох рейсів із Амстердама, трьох – із Мінська, Делі, Дубая, Остенде, Тель-Авіва; двох – з Дніпра й Одеси.

Україна відкрила міжнародне авіасполучення: які обмеження діють

Куди можна летіти

Згідно з останньою інформацією Міністерства інфраструктури України, приймають українців без обмежень на кордоні й без тестування Албанія та США. Без обмежень, але з обов'язковим тестуванням – Туреччина. Після прибуття до Великобританії доведеться провести 14 днів на карантині.

З 27 червня відкриється для наших громадян Туніс за умови тестування в аеропорту.

Також з 1 липня стане можливим відвідування Греції та Грузії. Поки закриті Чорногорія та Кіпр, раз на тиждень там переглядають дані з України для ухвалення рішення.

Хто прилетить до нас

Кабінет міністрів України дозволив із 15 червня відкрити пункти пропуску й контролю в авіасполученні з метою обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні.

"Сьогодні уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд іноземцям, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дозволять відновити роботу підприємств авіаційного транспорту та налагодити міжнародне повітряне сполучення", – зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" заплановано 15 регулярних рейсів на добу з дня відкриття міжнародного авіасполучення 15 червня.

Названо 5 країн, з якими Україна може відновити авіасполучення.