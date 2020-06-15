Україна приймає іноземців, але з обмеженнями

Поки для українців відкрито чотири країни

У понеділок, 15 червня, Україна відновила міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з нашої країни.

Судячи за даними онлайн-табло міжнародного аеропорту "Борісполль" 15 червня він має намір обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва до країн Європи і Азії (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

Україна відкрила міжнародне авіасполучення: які обмеження діють

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить польоти до Кишинева (Молдова), до Остенде (Бельгія), до Амстердама (Нідерланди) і Вільнюса (Литва).

Авіакомпанії Belavia і Etihad відправлять літаки в Білорусь.

Авіакомпанія Air India полетить до Ахмедабада (Індія), Flydubai - до Дубая (ОАЕ), Israir - до Тель-Авіва (Ізраїль).

Літаки компаній KLM / Air France і Delta Air Lines відправляться в Амстердам (Нідерланди).

Також 15 червня очікується прибуття 3 рейсів з Амстердама, 3 рейсів з Мінська, Делі, Дубая, Остенде, Тель-Авіва, 2 з Дніпра і Одеси.

Україна відкрила міжнародне авіасполучення: які обмеження діють

Куди можна летіти

Згідно з останньою інформацією міністерства інфраструктури України, приймають українців без обмежень на кордоні і без тестування Албанія і США. Без обмежень, але з обов'язковим тестуванням – Туреччина. По прибуттю до Великобританії доведеться провести 14 днів на карантині.

З 27 червня відкриється для наших громадян Туніс за умови тестування в аеропорту.

Також з 1 липня стане можливим відвідування Греції та Грузії. Поки закриті Чорногорія і Кіпр раз на тиждень переглядають дані з України для прийняття рішення.

Хто прилетить до нас

Кабінет міністрів України дозволив з 15 червня відкрити пункти пропуску і контролю в авіасполученні з метою обслуговування рейсів в міжнародному повітряному сполученні.

"Сьогодні уряд своїм рішенням відкрило пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд іноземцям, які не є громадянами країн із значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дозволять відновити роботу підприємств авіаційного транспорту та налагодити міжнародне повітряне сполучення", – зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" заплановано 15 регулярних рейсів на добу з дня відкриття міжнародного авіасполучення 15 червня.

Названо 5 країн, з якими Україна може відновити авіасполучення.

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