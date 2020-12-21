Україна ухвалила рішення щодо авіасполучення з Великобританією через коронавірус-"мутант"

Кабінет міністрів України вирішив не закривати авіасполучення з Великобританією через виявлення в країні нового штаму коронавірусу.

Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він зазначив, що кількість пасажирів обмежує візовий режим між Україною та Великою Британією.

За словами міністра, зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули

"Будемо вести моніторинг ситуації з COVID-19 в Великобританії і в разі необхідності змінимо це рішення", – написав Криклій.

Як повідомила прес-служба міністерства закордонних справ України, відомство уважно відстежує ситуацію з виявленням в Великобританії нового штаму коронавірусної хвороби. Рішення про подальші дії будуть ухвалюватисю після аналізу ситуації і консультацій з іноземними партнерами.

Також в повідомленні зазначено, що зарубіжні дипломатичні установи України знаходяться в тісному контакті з урядами іноземних держав, які ухвалили рішення щодо тимчасовоъ заборони авіарейсів з Великобританії.

МЗС порадило громадянам України утриматися від поїздок до Лондона і південно-східної Англії. Також українцям, які вже знаходяться в районах Великобританії, найбільше уражених коронавірусом, рекомендується бути обережними, дотримуватись вимог місцевих органів влади.

Раніше про рішення припинити приймати рейси з Великобританії через новоий штам коронавірусу оголосили Німеччина, Італія, Франція, Нідерланди, Іспанія, Португалія, Канада, Словаччина, Ізраїль.

Заборону на поїздки до Великобританії влади багатьох держав ввели 20 і 21 грудня, вона буде діяти щонайменше до кінця цього року.

У Данії, Італії та Нідерландах вже зафіксували новий штам коронавірусу з Великобританії на своїх територіях.

Україна не закриває авіасполучення з Великобританією Telegram Владислава Криклій

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