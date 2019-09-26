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27 вересня • оновлено в 19:49
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/ Журнал

Україна отримала безвіз зі ще однією країною

8.6т Читати матеріал російською

Україна підписала угоду з Еквадором, згідно з якою українці зможуть відвідувати цю країну без віз.

Про це в своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Підписано! Еквадор – двадцять перша країна Латинської Америки, з якою буде безвіз. Продовжуємо відкривати двері для наших громадян", – написав він.

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Безвіз для України

Безвіз для України

"ДТ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо про надання безвізу Україні.

Також стало відомо, що уряд Естонії вирішив скасувати своє рішення 2010 року, яке дозволяло громадянам України не сплачувати державне мито за довгострокові візи.

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Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
А смысл?В Эквадоре толчки сами моют.И клубнику собирают сами.
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70rus xxx
70rus xxx
Pyankovsky Alexey, только что.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
70rus xxx, скакуны будут делать это дешевле)
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