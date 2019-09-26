Україна отримала безвіз зі ще однією країною

Україна підписала угоду з Еквадором, згідно з якою українці зможуть відвідувати цю країну без віз.

Про це в своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Підписано! Еквадор – двадцять перша країна Латинської Америки, з якою буде безвіз. Продовжуємо відкривати двері для наших громадян", – написав він.

Безвіз для України "ДТ"

Підпісано! Еквадор - двадцять перша країна Латінської Америки, З якою матімемо "безвіз". Продовжуємо Відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50 - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 вересня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо про надання безвізу Україні.

Також стало відомо, що уряд Естонії вирішив скасувати своє рішення 2010 року, яке дозволяло громадянам України не сплачувати державне мито за довгострокові візи.

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