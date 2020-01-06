Головна Новини
6 січня • оновлено в 05:39
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

У всіх на очах: російські туристи зганьбилися сексом на пляжі

1.9т
Читати матеріал російською

Російські туристи потрапили в поліцію за те, що на пляжі на тайському курорті Паттайя зайнялися сексом на очах у інших людей.

Як передає "Лента", 19-річна дівчина і 26-річний хлопець відзначали Новий рік в одному з барів, після чого вирушили до моря і зайнялися там сексом.

Інші відпочивальники робили парі зауваження, але молоді люди їх ігнорували. В результаті очевидці зняли росіян на відео і поскаржилися в поліцію.

Новини
''Побіг шукати глід'': українка на популярному курорті поставила на місце нахабних російських туристів

Через кілька годин в готель до пари нагрянули копи і оштрафували туристів на п'ять тисячі батів (понад 10 тисяч рублів). Також вони попросили вибачення у городян за образу і завдані збитки репутації міста, записавши відеозвернення.

Паттайя, ілюстрація

Паттайя, ілюстрація

thailandsam

Як писав OBOZREVATEL, в мережі висміяли російських туристів, які по-хамськи відпочивали на одному з курортів Кіпру.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Кирило Лютий
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
7
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги