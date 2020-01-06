У всіх на очах: російські туристи зганьбилися сексом на пляжі

Російські туристи потрапили в поліцію за те, що на пляжі на тайському курорті Паттайя зайнялися сексом на очах у інших людей.

Як передає "Лента", 19-річна дівчина і 26-річний хлопець відзначали Новий рік в одному з барів, після чого вирушили до моря і зайнялися там сексом.

Інші відпочивальники робили парі зауваження, але молоді люди їх ігнорували. В результаті очевидці зняли росіян на відео і поскаржилися в поліцію.

Через кілька годин в готель до пари нагрянули копи і оштрафували туристів на п'ять тисячі батів (понад 10 тисяч рублів). Також вони попросили вибачення у городян за образу і завдані збитки репутації міста, записавши відеозвернення.

Паттайя, ілюстрація thailandsam

Як писав OBOZREVATEL, в мережі висміяли російських туристів, які по-хамськи відпочивали на одному з курортів Кіпру.

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