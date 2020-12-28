У Туреччині пояснили, як локдаун відобразиться на туристах

Влада Туреччини ухвалила рішення запровадити в країні локдаун із 31 грудня до 5 січня, проте іноземних туристів його заборони не стосуватимуться.

Про це повідомляється у відповіді посольства країни на запит OBOZREVATEL. Обмежувальні заходи вводяться в країні для стримування коронавірусної інфекції.

"До уваги громадян України, які перебувають або збираються відвідати Туреччину з туристичною метою! Згідно з інформацією, отриманою від міністерства культури та туризму Турецької Республіки, заборона виходу на вулицю, запроваджена в контексті додаткових заходів боротьби з розповсюдженням коронавірусу, не розповсюджується на іноземних туристів, які тимчасово перебувають на території Туреччини", – зазначено в документі.

Попри зростання кількості хворих на коронавірус, у країні не посилювали правила в'їзду для українських туристів. Ситуацію з інфекцією тут планували взяти під контроль уже в грудні. Також свою роль має відіграти вакцинація, наголосили в турецькому уряді.

До того ж у Туреччині діє програма безпечного туризму, яка добре спрацювала під час пандемії. Протягом усього туристичного сезону готелі країни регулярно перевіряли, вони мали відповідати правилам карантинних обмежень. Приміщення, де не забезпечували туристів усіма необхідними заходами безпеки, не відкривалися.

Станом на 28 грудня, за даними американського Університету Джона Хопкінса, у країні зареєстровано 2 147 528 випадків хвороби, 19 878 пацієнтів померли.

Як повідомив OBOZREVATEL, у Туреччині на три з половиною дні введуть цілодобову комендантську годину на час новорічних свят. Таку заяву зробив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Комендантська година діятиме з 21:00 31 грудня до 05:00 ранку 4 січня, уточнили в інформації.