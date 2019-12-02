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2 грудня • оновлено в 21:54
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У Таїланді посадили в тюрму українського туриста: озвучені гучні звинувачення і деталі справи

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У Бангкоку (Таїланд) у неділю, 1 грудня, затримали громадянина України Дениса Ярмака за підозрою в хакерстві на користь США.

Чоловіка посадили в тюрму для туристів. Про це повідомила в Facebook його сестра Катерина.

Ярмаку висунули звинувачення про співучасть у злочинах, пов'язаних із комп'ютерним шахрайством із 2016 року у США. Примітно, що він працював системним адміністратором в американській IT-фірмі, але в 2018 році після того, як дізнався про проблему з хакерством, звільнився.

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У Таїланді посадили в тюрму українського туриста

У Таїланді посадили в тюрму українського туриста

Facebook Катерини Ярмак

Не знаючи про звинувачення, Денис разом із дружиною вирушили до Таїланду у весільну подорож. Уже на виїзді з країни українця затримали.

Відзначається, що до порятунку чоловіка після ажіотажу в мережі підключилося Міністерство закордонних справ України, в якому раніше заявили, що не зобов'язані допомагати.

Сестра Ярмака подякувала за допомогу і розповіла, що загрожує українцю.

"Варіантів розвитку подій три: перший – Дениса відпускають, оскільки на території Таїланду він не скоював жодних злочинів і він летить в Україну, другий – рішенням суду його екстрадують у США за сумнівними звинуваченнями одразу після суду, третій – ухвалюється рішення про його екстрадицію в Штати, з відстрочкою виконання на два місяці (у цей період він перебуває в Таїланді, під наглядом органів, але не у в'язниці, з можливістю оскарження рішення)", – написала вона.

Відзначається, що результат справи буде зрозумілий лише після судового засідання, дату якого поки що не озвучили.

У Таїланді посадили в тюрму українського туриста

У Таїланді посадили в тюрму українського туриста

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бангладеш затримали шістьох українців за підозрою в шахрайстві з банківськими картками.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
українці за кордоном
Місце
Таїланд
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Тарас Бор
Тарас Бор
Долпоёпп.Что мешало полететь во Вьетнам, например.И по деньгам дешевле и в США не экстрадируют.
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