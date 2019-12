У Таїланді катер із туристами врізався в яхту: що відомо про НП

У середу, 18 грудня, катер із туристами врізався в яхту неподалік від Пхукету (Таїланд), в результаті чого постраждали 12 осіб.

За даними видання "Новини Пхукету", на момент події на спідботі Choksuphasan 35 перебували 46 туристів різних національностей, а також тайські капітан, два члени команди, туристичний гід та стажист, а на люксовій яхті Stallion були капітан-росіянин та кілька пасажирів.

"В результаті зіткнення 49-річний керманич спідботу Сурат Мат-О-Сот отримав важкі травми та пізніше помер. Член його команди – 18-річний Кіттіпонг Самунбут – випав за борт. Гід та п'ятеро пасажирів отримали травми", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники доставили постраждалих на пристань для яхт на острові Сірано, де туристам надали першу допомогу, після чого їх відправили до лікарні. Тривають пошуки одного зниклого члена екіпажу.

