Головна Новини
19 грудня • оновлено в 19:15
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

У Таїланді катер із туристами врізався в яхту: що відомо про НП

1.1т
Читати матеріал російською

У середу, 18 грудня, катер із туристами врізався в яхту неподалік від Пхукету (Таїланд), в результаті чого постраждали 12 осіб.

За даними видання "Новини Пхукету", на момент події на спідботі Choksuphasan 35 перебували 46 туристів різних національностей, а також тайські капітан, два члени команди, туристичний гід та стажист, а на люксовій яхті Stallion були капітан-росіянин та кілька пасажирів.

Катер з туристами врізався в яхту – рятувальна операція

Катер з туристами врізався в яхту – рятувальна операція

Фото: Eakkapop Thongtub

Новини
У Києві трапився вибух на території школи: фото НП

"В результаті зіткнення 49-річний керманич спідботу Сурат Мат-О-Сот отримав важкі травми та пізніше помер. Член його команди – 18-річний Кіттіпонг Самунбут – випав за борт. Гід та п'ятеро пасажирів отримали травми", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники доставили постраждалих на пристань для яхт на острові Сірано, де туристам надали першу допомогу, після чого їх відправили до лікарні. Тривають пошуки одного зниклого члена екіпажу.

Катер з туристами врізався в яхту – лікарня

Катер з туристами врізався в яхту – лікарня

Фото: Eakkapop Thongtub

НП з туристами в Пхукеті

НП з туристами в Пхукеті

Фото: Eakkapop Thongtub

Катер з туристами врізався в яхту – пошуки зниклого

Катер з туристами врізався в яхту – пошуки зниклого

Фото: Eakkapop Thongtub

У Таїланді катер із туристами врізався в яхту: що відомо про НП

Фото: Eakkapop Thongtub

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російські туристи потрапили в серйозну ДТП в Домініканській Республіці. Транспорт перекинувся на шляху з Пунта-Кани до місцевого аеропорту після зіткнення із вантажівкою.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Таїланд
Теги
туризм туристы подорожі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги