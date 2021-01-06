У Швеції знову відкрили готель із льоду: який вигляд він має

Готель Icehotel, який розташований у шведському селі Юккас'ярві й повністю виготовлений зі снігу та льоду, відкрився на зимовий сезон.

Як пише Inspired, увесь готель зроблено зі снігу та льоду, а кімнати й люкси прикрашені унікальними крижаними скульптурами й різьбою, створеними місцевими художниками.

Готель складається з двох частин: постійної Icehotel 365 зі звичайними теплими і крижаними кімнатами, відкритими протягом усього року, і крижаних артлюксів Icehotel 31, які щорічно відновлюються після танення.

Номер артлюкс у готелі insider.com

Артлюкс у стилі Рапунцель insider.com

Двомісний номер у "теплій" частині готелю Icehotel. insider.com

Цього сезону через пандемію 12 нових тимчасових артлюксів проєктували тільки місцеві дизайнери. Крім люксів і номерів, у готелі працюватиме ресторан, а також крижаний бар, де гості можуть випити з келихів із льоду.

Церемоніальний зал. insider.com

Кімнати буде відкрито для відвідувачів до 11 квітня 2021 року. А для гостей, які не можуть подорожувати через карантин, створили AR-тур готелем.

"Ми знаємо, що світ спостерігає за нами (готелем. – Ред.) здалеку, і ми сподіваємося, що це повністю шведське творіння стане позитивним посланням, привітанням майбутнім художникам і гостям, поки ми чекаємо, коли вони повернуться до нас наступного року", – сказав креативний директор Icehotel Лука Ронкороні.

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Люкс "Сауна". insider.com

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Єгипті розкопали десятки незайманих саркофагів, яким понад 2500 років. Експерти заявили, що це відкриття стало одним із найбільших у своєму роді.