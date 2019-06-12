У популярній серед туристів з України країні знайшли небезпечну бактерію

Лікарі попередили туристів про бактерії в Таїланді, яка може привести до летального результату.

"З початком сезону дощів в Таїланді туристам було рекомендовано не ходити босоніж по калюжах і носити водонепроникне взуття в підтоплених місцях", - повідомили на сайті Life ru.

Лептоспіра

Повінь в Таїланді

Повінь в Таїланді

Виною цьому стала бактерія роду лептоспіра, переносниками якої зазвичай стають тварини - щури, корови, кози і вівці. Вона легко може потрапити в кров людини через відкриті рани при контакті з водою. Ознаками зараження цієї бактерії може бути м'язові болі до кривавого кашлю, а також пожовклі зіниці і шкіра.

Повінь в Таїланді

Зазначимо, що Таїланд став дуже популярним серед українських туристів після скасування візового режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півдні Індії сталася ДТП з пасажирським автобусом, в результаті якої загинули 15 осіб, ще шестеро отримали травми. Автобус, в якому додому з весілля поверталися жителі села Рамаварам (сусіднього штату Телінгани) зіткнувся з автомобілем.

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