У Польщі відкрився найглибший у світі басейн з підводним готелем. Фото і відео

У місті Мщонув поблизу Варшави відкрився найглибший у світі басейн.

Як повідомляє Onet.pl, глибина басейну Deepspot, стилізованого під храми майя, сягає 45 метрів і 70 см (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він обладнаний готельними кімнатами на глибині 5 метрів під водою, тунелем і 25-метровим "колодязем". Також у басейні споруджено "п’ятиповерхові" печери зі сталактитами.

Deepspot наповнений 8 тис. кубометрів води, що дорівнює наповненню 27 звичайних басейнів. Стіни основної частини споруди можуть витримати тиск води вагою 50 тон.

Загальна вартість інвестицій склала 40 млн злотих (понад 8,5 млн євро).

У світі є лише два басейни такого типу: Nemo33 поблизу Брюсселя глибиною 33 метри (відкритий у 2004 році) та Y-40 Deep Joy поблизу італійської Падуї глибиною 42,15 метри (відкритий у 2014 році).

Глибина басейну Deepspot сягає 45 метрів і 70 см Facebook Deepspot

Басейн обладнаний готельними кімнатами на глибині 5 метрів під водою Facebook Deepspot

У басейні споруджено 25-метровий "колодязь" Facebook Deepspot

Deepspot наповнений 8 тис. кубометрів води Facebook Deepspot

Стіни споруди можуть витримати тиск води вагою 50 тон Facebook Deepspot

Басейн стилізовано під храми майя Facebook Deepspot

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лондоні побудують найнезвичніший басейн у світі з ефектом безкінечності та оглядом на 360 градусів.