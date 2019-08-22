У Польщі в горах блискавка влучила в групу туристів: є загиблі

У польських Татрах блискавка влучила в групу туристів, в результаті чого загинули три людини.

Як передає "Європейська правда", в горах знаходилися близько 20 осіб. Серед жертв - 13-річний хлопчик.

"Близько 13:15 ми отримали повідомлення, що в районі масиву Гевонт стався дуже інтенсивний атмосферний розряд. Нам відомо, що там знаходилися до 20 туристів", - повідомили в поліції міста Закопане.

Блискавки потрапили і в інші місця, тому є побоювання, що постраждалих більше. До рятувальних операцій залучили чотири вертольоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Прикарпатті блискавка одним ударом вбила два десятка овець, які перебували в горах під деревом.

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