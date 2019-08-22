Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

У Польщі в горах блискавка влучила в групу туристів: є загиблі

1.4т Читати матеріал російською

У польських Татрах блискавка влучила в групу туристів, в результаті чого загинули три людини.

Як передає "Європейська правда", в горах знаходилися близько 20 осіб. Серед жертв - 13-річний хлопчик.

"Близько 13:15 ми отримали повідомлення, що в районі масиву Гевонт стався дуже інтенсивний атмосферний розряд. Нам відомо, що там знаходилися до 20 туристів", - повідомили в поліції міста Закопане.

Новини
Вдарила блискавка: у Швейцарії трапилася жахлива НП із пасажирськими лайнерами

Блискавки потрапили і в інші місця, тому є побоювання, що постраждалих більше. До рятувальних операцій залучили чотири вертольоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Прикарпатті блискавка одним ударом вбила два десятка овець, які перебували в горах під деревом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Польща
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...