Курорти України можуть закрити на карантин. Чи скасовувати відпустку і як не захворіти COVID-19

Через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні під загрозою закриття опинилися місцеві курорти, зокрема в Одеській, Запорізькій та Херсонський областях. Інфекціоністи наголошують, що пляжі дійсно стали місцем розповсюдження коронавірусу через великі натовпи відпочивальників та недотримання соціальної дистанції.

Водночас таке рішення може вчергове боляче вдарити по туристичній сфері. Чи варто закривати курорти і як до цього ставиться місцева влада – дізнавався OBOZREVATEL.

Відпочинок скасовується?

Про те, що в Україні можуть бути запроваджені додаткові обмежувальні заходи щодо українських курортів, якщо буде фіксуватися значне зростання кількості хворих на коронавірус, повідомив голова МОЗ Максим Степанов: "Звичайно, можливо (закриття курортів, зокрема Одеси. – Ред.)", – сказав він в ефірі ТСН.

Звісно, поки що це лише попередження, і ймовірність повернення до жорсткого карантину наразі не настільки реальна. Проте в Одесі вже відреагували на заяву міністра.

У коментарі OBOZREVATEL прессекретарка Одеської міськради Наталія Мальцева повідомила, що місто готове посилити карантинні заходи, якщо буде відповідне рішення Кабміну.

"Особисто ми не можемо заборонити туристам до нас їздити, це робота інших служб. Якщо закривати курорти, це має бути проведено комплекс робіт із залученням, крім місцевих, інших державних та правоохоронних органів", – сказала вона.

У МОЗ припустили закриття українських курортів через коронавірус

Мальцева зауважила, що в самому місті приріст захворюваних на коронавірус невеликий, і епідситуація загалом стабільна. Хоча, за її словами, медики не заперечують ймовірності, що невелике зростання може відбутися після святкових вихідних через великий наплив туристів.

"Посилювати карантин чи ні – це рішення МОЗ, вони бачать цілу картинку. Якщо там ухвалять рішення, ми їх виконаємо. Ми самі в цьому зацікавлені, тому що в Одесі рівень захворюваності невеликий, якщо говорити у відсотковому співвідношенні з кількістю населення. Ми хочемо, щоб вірусу вже зовсім не було, але сказати людям, що ми їх не пускаємо, це не в наших повноваженнях", – пояснила прессекретарка.

У Запорізькій області вказують на те, що підстав закривати курорти в регіоні за епідемічними показниками немає.

"Коли ми розслідуємо випадки захворювання, ми безперечно розпитуємо захворілих, чи відвідували вони оздоровчу зону, де відпочивали та інше. Окремі випадки вже є, це не приховується, але щоб це було масово, то ні. Щодо дотримання правил відпочивальниками чи суб'єктами господарювання, з того, що ми бачимо, то відбуваються, навпаки, покращення", – розповів у коментарі OBOZREVATEL заступник директора ДУ "Запорізький лабораторний центр МОЗ України" Олександр Мащак.

У Запорізькій області запевняють у дотриманні правил карантину в курортних містах

У Херсонській області також слідкують за ситуацією в курортних містах і запроваджують заходи, які спрямовані на недопущення погіршення епідеміологічної ситуації. Зокрема, в області хочуть почати тестувати на коронавірус адміністраторів і працівників харчоблоків усіх баз відпочинку.

Проте, зважаючи на велику кількість відпочивальників, там не заперечують другої хвилі захворюваності.

"Завезений COVID-19 буде, і ми готуємося до другої хвилі, вона буде досить серйозною, не така, як перша. Зараз поки ситуація спокійна, це дає змогу збільшити кількість засобів індивідуального захисту, медикаментів, тест-систем, щоб ми могли більш якісно й оперативно реагувати на нові виклики", – сказав OBOZREVATEL директор департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко.

Пляжі стають розсадником коронавірусу

Під час відкриття пляжів у МОЗ просили відпочивальників дотримуватися основних правил безпеки – дистанції, а у разі великого скупчення людей вдягати маску.

Та вже з перших спекотних днів українці забули про рекомендації та масово ринули до водоймищ. Медики підкреслюють, що коронавірус легко передається під час тісних контактів навіть у теплу пору року.

"Якщо на кожному квадратному метрі по особі, тоді пляжі справді можуть стати розсадниками й джерелом небезпеки. Але якщо люди на пляжах дотримуватимуться певної дистанції в кілька метрів, то не думаю, що це небезпечно", – сказав у ефірі телеканалу Obozrevatel TV кандидат медичних наук, лікар-імунолог Борис Донський.

Пляжі стають розсадником коронавірусу

Щоб не призвести до спалаху захворюваності та закриття пляжів і курортів, українцям радять обирати менш людні міста відпочинку, де є більше можливостей тримати дистанцію.

З іншого боку, експерти в туристичній сфері зважають на те, що на морських курортах зараз не так багато відпочивальників. Найбільші скупчення людей бувають саме на вихідних, коли люди мають власний автотранспорт та на декілька днів приїжджають до найближчого курортного містечка.

"Я була з родиною в Затоці в червні, і не було там багато людей, переважно приїжджали на вихідні. Дотримуватися дистанцію на пляжі було не складно, місця вистачало. Стільки було розмов про те, що в Україні очікується чудовий сезон, кордони закриті, і всі податуться на Чорне та Азовське моря, але нічого такого. Люди не поїхали, і навіть якщо зараз там удвічі більше людей, ніж було в червні, це третя частина від того, що було торік. Українці зараз намагаються не витрачати зайвого, багато хто втратив роботу", – розповіла в коментарі OBOZREVATEL головна редакторка туристичного порталу Turprofi Валерія Овсянник.

Туристична сфера не витримує

За словами глави Асоціації гостинності України Олександра Лієва, той карантин, який ми вже пережили, спричинить собою до 10% банкрутств у сфері туризму до кінця року. А посилення карантину призведе до збільшення цього відсотка.

"Цього року ми простояли все півріччя до травня, і це неможливо компенсувати за кілька місяців. Якщо порівнювати, то наразі туристів у нас не більше, ніж було торік у цей же період. Але знову ж таки, навіть за 100% завантаження готелів, пансіонатів тощо, щоб компенсувати втрати від простою під час карантину, це завантаження повинне складати 200-300%, що неможливо", – пояснює він OBOZREVATEL.

У 2020 році відпочивальники не перекриють збитки туристичної сфери

За словами Овсянник, туроператори зараз зазнають колосальних збитків, і якщо обмеження триватимуть, половина з них закриється вже наступного року.

"Зазвичай туроператори взимку заробляють небагато, всі зусилля покладаються на літній сезон, тому що це їхній головний заробіток. У нас же пів сезону пройшло, і вони не тільки нічого не заробили, а пішли в мінус, тому що їм треба було виплачувати зарплати, платити за оренду. Якщо зараз не дадуть можливості нормально працювати, я думаю, що до наступного літа щонайменше половина туроператорів не доживе. І це я кажу тільки про турфіми, а турагенти, які є посередниками, багато з них уже позакривались", – пояснює вона.