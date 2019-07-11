У Греції стихія вбила туристів: фото бурхливого урагану

У Греції в результаті сильного шторму, дощів і граду в адміністративному районі Халкідікі загинули шестеро відпочивальників, приблизно 100 постраждали.

Серед жертв – двоє дітей, передає Reuters. Загиблі були туристами із Чехії, Румунії та Росії. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, літня чеська пара загинула, коли сильний вітер зніс їхній трейлер, а жінка і 8-річний хлопчик, обоє громадяни Румунії, були вбиті після обвалення даху ресторану в містечку Неа-Плаг. Ще двоє громадян Росії – батько й син – померли через падіння дерева неподалік від готелю в містечку Неа-Потідея.

Twitter Iliana Mier-Lavin

В останній тиждень шторми й урагани пронеслися також на північчю Іспанії, півднем Франції, Італії та низки балканських країн.

Twitter Iliana Mier-Lavin

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Свердловській області в Росії п'яний водій бензовоза не впорався із керуванням і вилетів на узбіччя, в результаті чого загинули троє туристів, ще 7 перебувають у лікарні.

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