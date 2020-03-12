Туреччина скасувала початок туристичного сезону через коронавірус: озвучено терміни

У рамках профілактики поширення коронавірусу в Туреччині вирішили перенести початок туристичного сезону з кінця березня на 15 квітня.

Про це повідомили на спільній пресконференції керівники Міністерства культури і туризму, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства торгівлі республіки, передає агентство Anadolu.

Туроператорів закликали відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня. "Серйозний ризик, з огляду на ситуацію з епідемією в Європі", – зазначив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

Туреччина скасувала початок туристичного сезону через коронавірус

На місяць також вирішили перенести міжнародні виставки, заплановані в країні після 16 березня.

При цьому Коджа пояснив, що один або кілька випадків інфікування не означають, що країна стикається з епідемією. Глава відомства рекомендував громадянам дотримуватися елементарних профілактичних заходів, щоб звести до мінімуму ймовірність поширення вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом у Туреччині. Громадянин, який захворів, їздив в одну з європейських країн.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся