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12 березня • оновлено в 07:17
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Туреччина скасувала початок туристичного сезону через коронавірус: озвучено терміни

1.3т
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У рамках профілактики поширення коронавірусу в Туреччині вирішили перенести початок туристичного сезону з кінця березня на 15 квітня.

Про це повідомили на спільній пресконференції керівники Міністерства культури і туризму, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства торгівлі республіки, передає агентство Anadolu.

Туроператорів закликали відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня. "Серйозний ризик, з огляду на ситуацію з епідемією в Європі", – зазначив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

Туреччина скасувала початок туристичного сезону через коронавірус

Туреччина скасувала початок туристичного сезону через коронавірус

На місяць також вирішили перенести міжнародні виставки, заплановані в країні після 16 березня.

При цьому Коджа пояснив, що один або кілька випадків інфікування не означають, що країна стикається з епідемією. Глава відомства рекомендував громадянам дотримуватися елементарних профілактичних заходів, щоб звести до мінімуму ймовірність поширення вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом у Туреччині. Громадянин, який захворів, їздив в одну з європейських країн.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Туреччина
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