Туреччина може закрити курорти для українців, – лікар

Якщо в Україні спостерігатиметься висока динаміка захворюваності на коронавірус, Туреччина може закрити країну для українських туристів.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив кандидат медичних наук, лікар-імунолог Борис Донськой. "Я не думаю, що, якщо у нас буде така динаміка захворюваності, як зараз, то Туреччина прийме українських туристів. Хоча, будемо сподіватися, що через тиждень-два вона зміниться", – зауважив він.

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Медик також пояснив, які небезпеки з точки зору зараження являє авіапереліт і перебування в аеропорту. "Перебування в літаку, контакт у чергах в аеропорту, натовп є певними небезпечними чинниками", – сказав він.

Зокрема, за словами лікаря, навіть індивідуальна вентиляція, яку організовують авіакомпанії, не є стовідсотковою гарантією.

"Вірус може передатися з вентилятора. Але ви дихаєте і контактуєте не тільки з тим повітрям, яке на вас потрапляє з вентилятора. Ви контактуєте з сидінням, з вашим сусідом по літаку, зі стюардесою. Так що навряд чи тут може бути якийсь індивідуальний захист", – сказав він.

"Мають бути якісь герметичні кабінки для того, щоб ми гарантували, що до вас потрапляє тільки профільтроване повітря", – додав лікар.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що різкий стрибок статистики коронавірусу в Україні пов'язаний з ослабленням карантину. Турецький посол в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявив, що Туреччина з 1 липня готова приймати українських туристів без проходження самоізоляції та тестування на COVID-19.