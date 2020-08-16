Ціни на тури в Єгипет і Туреччину: озвучений прогноз на оксамитовий сезон.

Зниження цін на туристичні путівки в Туреччину і Єгипет в оксамитовий сезон не буде.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза. "Зниження цін я б не очікував, тому що є великий попит. Коли є попит, ціни піднімаються не тільки готельєрами, а й операторами", – пояснив він.

За словами експерта, сьогодні є великий відкладений попит. Люди, які були змушені скасувати свій відпочинок через карантинні обмеження, планують його на осінь. "Є досить велика кількість людей, які все одно їдуть на відпочинок", – зауважив він.

Дереза також повідомив, що в даний час завантаження готелів в Туреччині та Єгипті "практично під 100%", а з 10 серпня в Туреччину хлинув великий потік туристів з Російської Федерації – "близько 60 рейсів з Росії тільки в один день".

Таким чином, підстав для здешевлення туристичних послуг немає, переконаний експерт.

Як писав OBOZREVATEL, Туреччина визнана одним з найпопулярніших курортів серед українців у 2020 році, так як більшість європейських напрямків для туристів як і раніше залишаються закритими.

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