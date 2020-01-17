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17 січня • оновлено в 22:15
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Трагедія МАУ в Ірані: в Boeing 737 MAX виявили нову уразливість

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Корпорація Boeing виявила нову уразливість в програмному забезпеченні для лайнерів типу 737 MAX.

Як передає Reuters, проблема була виявлена в ході технічної перевірки до того, як розробка оновленого ПО була завершена. У чому саме проблема, поки не повідомляється.

У компанії розповіли, що підтримують контакт з Федеральним авіаційним управлінням (ФАУ) США з даного питання.

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Раніше керівництво корпорації визнало, що в двох катастрофах з Boeing 737 MAX в 2018 і 2019 роках мали місце збої в роботі системи поліпшення характеристик маневреності.

Після цього ЄС, США та інші країни з міркувань безпеки призупинили експлуатацію літаків даної серії.

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В Ірані розбився український Boeing 737 MAX, ілюстрація

ВВС

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українських експертів авіакатастрофи з лайнером МАУ. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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