Трагедія МАУ в Ірані: в Boeing 737 MAX виявили нову уразливість

Корпорація Boeing виявила нову уразливість в програмному забезпеченні для лайнерів типу 737 MAX.

Як передає Reuters, проблема була виявлена в ході технічної перевірки до того, як розробка оновленого ПО була завершена. У чому саме проблема, поки не повідомляється.

У компанії розповіли, що підтримують контакт з Федеральним авіаційним управлінням (ФАУ) США з даного питання.

Раніше керівництво корпорації визнало, що в двох катастрофах з Boeing 737 MAX в 2018 і 2019 роках мали місце збої в роботі системи поліпшення характеристик маневреності.

Після цього ЄС, США та інші країни з міркувань безпеки призупинили експлуатацію літаків даної серії.

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українських експертів авіакатастрофи з лайнером МАУ. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.

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