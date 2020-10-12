"Тільки 16+": рай "дорослих" розваг у готелі Rixos Sharm El Sheikh 5*

Карантин через пандемію коронавірусу неабияк вимотав навіть найзавзятіших домосідів. Українці шукають можливості якнайшвидше вибратися на довгоочікуваний відпочинок. Порятунком може стати Rixos Sharm El Sheikh в Єгипті, який зумів перетворити нову реальність в унікальну можливість для туристів.

1 жовтня 2020 року готель відкрився в новому форматі – тепер він тільки для дорослих (16+). Керівний директор компанії Rixos Hospitality Egypt Еркан Йилдирим під час зустрічі з журналістами, які приїхали в Єгипет у межах престуру від оператора "Tez Tour Україна", розповів про переваги такої концепції.

Зокрема, як передає кореспондент OBOZREVATEL, керівник пояснив, що така ідея була продиктована викликами теперішнього часу, адже безліч людей морально і фізично втомилося від ізоляції, а недовгий відпочинок без дітей – це те, чого не вистачало туристам, які сиділи під замком у своїх квартирах цілими сім'ями.

Керівний директор компанії Rixos Hospitality Egypt Еркан Йилдирим Андрій Жилін

Rixos Sharm El Sheikh – романтика для дорослих

"Під час пандемії люди були закритими у своїх будинках, з дітьми. Ми дуже любимо дітей. У нашій мережі є інший готель в Єгипті – Rixos Premium Seagate, який готовий надати всілякі розваги саме для них. Але Rixos Sharm El Sheikh – це насамперед романтика, тиша", – розповів нам пан Йилдирим.

Rixos Sharm El Sheikh – це насамперед романтика Андрій Жилін

Rixos Sharm El Sheikh тепер тільки для дорослих Андрій Жилін

Rixos Sharm El Sheikh знову почав зустрічати туристів із 1 жовтня Андрій Жилін

Незважаючи на цю деталь концепції, є й інший бік, говорить керівник. Rixos Sharm El Sheikh – це також готель для дорослих, які хочуть проводити відпочинок активно й корисно – займатися спортом, відвідувати майстер-класи і т.п.

"Ми хочемо забезпечити дорослим заслужений відпочинок після непростого періоду й повне задоволення, лінійку цілодобових заходів, а також можливість на деякий час утекти від роботи й батьківських обов'язків", – пояснив керівник готелів Rixos.

Еркан Йилдирим розповів про нові можливості відпочинку в Єгипті Андрій Жилін

Як приїхати в Rixos із дітьми

Для сімейного відпочинку, розповіли нам представники "Tez Tour Україна", ідеально підійде другий, також оновлений, готель із цієї мережі – Rixos Premium Seagate. Там маленьких туристів чекають незабутні години в Rixos Aquaventure Park.

"Відповідно до нашої стратегії Rixos Premium Seagate продовжить залюбки приймати сім'ї з дітьми і пропонувати їм ще більше нових зручностей і захопливих розваг", – додав пан Йилдирим.

Зі свого боку, дорослі гості Rixos Premium Seagate можуть скористатися безкоштовним трансфером, щоб відірватися в Rixos Sharm El Sheikh, залишивши своїх дітей розважатися під професійним наглядом у клубі Rixy Kids.

Rixos Sharm El Sheikh стає ідеальним місцем для відпочинку без дітей Андрій Жилін

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