Українці попередили про проблему з аеропортом Лондона

В аеропорту Хітроу в Лондоні пройдуть страйки, які можуть вплинути на його режим роботи.

Як повідомляє Департамент консульської служби МЗС України, они плануються на 26, 27 липня і 5, 6, 23, 24 серпня 2019 року.

Аеропорт Хітроу BBC

"Рекомендуємо громадянам України використовувати інші аеропорти Лондона в ці дні, якщо це можливо, а в разі запланованих рейсів з/в аеропорт Хітроу, відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, яка повинна здійснювати ваш переліт, а також служб аеропорту", - сказано в повідомленні.

Аеропорт Хітроу tripway.com

Повідомляється, що більше 4000 співробітників аеропорту, включаючи охоронців, інженерів, оперативників по обслуговуванню пасажирів і пілотів, планують вийти в п'ятницю, 26 липня, в суботу, 27 липня, в понеділок, 5 серпня, у вівторок 6 серпня, в п'ятницю 23 серпня і суботу 24 серпня на протест, який потенційно може закрити аеропорт.

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