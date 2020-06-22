Город архитектурных масштабов Римской империи, город - символ мировой демократии и все же - это достаточно провинциальное местечко. Столица со своими символами величия империи, с уважаемыми отцами основателями и праздными жителями, которые не особо обращают внимание на то, что топчут мостовые столицы мира. Как и все искусственно созданные города в Вашингтоне огромные расстояния между достопримечательностями, невероятное множество бесплатных музеев, отличных отелей и ресторанов.

Помня виды города по открыткам из детства - первым делом я хотел попасть в Капитолий. Рядом с ним, на Капитолийском холме, находятся Верховный Суд и Библиотека Конгресса. Вообще Резиденция американских конгрессменов поражает воображение размахом в несколько кварталов и куполом будто снятым с собора св. Петра в Ватикане.

Так раньше думали многие… Пока в архивах Капитолия, не нашли чертежи плана купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Теперь, стало очевидным сходство формы купола Капитолия и знакового собора Российской империи. Как-бы там не было масштабы впечатляют. Сегодня проникнуть в Капитолий туристу намного проще, чем в Белый дом – и есть ради чего. Конечно в начале необходимо простоять в очереди которой не видно конца, хотя и движущейся довольно бодро. Миновав массивные бронзовые двери, призванные внушать трепет и уважение к власти, я попал в огромный круглый вестибюль накрытый куполом. Это помещение только усугубляет впечатление, ранее произведенное бронзовыми дверьми. Кроме того, в экскурсионном центре Капитолия можно получить бесплатные билеты в Зал Статуй, где представлены скульптуры 100 самых выдающихся людей Америки. Почувствовав себя еще более маленьким среди великих я отправился в Библиотеку Конгресса прямо через дорогу. Сегодня в столице насчитывается 715 библиотек и это второе место в США после Нью-Йорка, где их 833!

Библиотека Конгресса считается самым большим в мире собранием книг, брошюр, журналов, газет, фотографий и карт, причем каждую минуту ее фонды пополняются десятью новыми документами. И при этом, в ней не оказалось книги "Кобзарь" Т. Г. Шевченко. Работница, с тысячью извинений, пообещала заказать эту книгу в скором времени. Зато вы можете полюбоваться монументом поэта, который открывал сам Президент США. Если же нет времени читать, рекомендую просто зайти в библиотеку - почувствовать запах кожаных переплетов, провести ладонью по зеленому, шероховатому сукну на столах в читальном зале и наполниться духом знаний. А может посетить кафе на шестом этаже и выпить кофе с неплохим видом на город. Неподалеку от Капитолия расположено самое высокое строение города: Монумент Вашингтона (вообще, в американской столице изрядно чувствуется "культ личности" этого, без сомнения, уважаемого политического деятеля). Законодательно запрещено строить в столице США здания выше Капитолия (вернее,прямой отсылки к Капитолию в законе нет, упомянута лишь предельно допустимая высота зданий – 55 метров) и Монумент Вашингтона – это единственное исключение из данного правила.

Монумент Вашингтона построен и назван в честь первого президента США Джорджа Вашингтона, долгое время он был самым высоким сооружением планеты, пока в Париже не возвели Эйфелеву башню. Это один из самых известных "долгостроев" Америки — 36лет. Обязательно поднимитесь на монумент Джорджа Вашингтона и окиньте взглядом весь город с обзорной площадки.

Свернув направо от 169-ти метровой стелы, видной практически отовсюду, я направился к самой известной в мире Администрации президента - "Белому Дому". Как его только не называли и "Президентским дворцом" и "Президентским особняком" и даже "Белой палатой". Официальным название "Белый дом" стало лишь в 1901 году по распоряжению Т. Рузвельта. В журналистском языке словосочетание "Белый дом" употребляется как синоним администрации президента США (аналогично "Кремль", "Елисейский дворец" и т. п.). Его адрес: Пенсильвания авеню 1600 это так, на случай если потеряетесь. Изображен он, кстати, на банкноте в 20 долларов.

На самом же деле в реальности домик довольно невзрачный, похож на заурядную виллу воротилы среднего уровня достатка или на зажиточную "помещичью усадьбу" с садом. Но как и все в Америке, в целях безопасности, скрыто от глаз зевак, которые так и норовят повиснуть на заборе и стать на метр ближе к Мистеру Президенту. Но тут же доблестные секьюрити и снайперы на крыше снимая оружие с предохранителей ненавязчиво намекают, что не стоит этого делать. Что же скрывают стены "Белого дома"? Известно, что в нем шесть этажей: два цокольных,два для общественных приёмов и два для семьи президента.

Ходят слухи - подвальные этажи и бункеры уходят глубоко под землю, а оттуда многочисленные тоннели соединяют здание с Монетным двором, Капитолием и конечно Министерством обороны - Пентагоном. Помахав рукой Трампу и не надеясь, что он ответит тем же я отправился в модный и весьма необычный, пятизвездочный отель THE LINE. Уже валясь с ног, я все таки пообщался с работником гостиницы узнав, что отель - бывший христианский храм под куполом которого сегодня лобби и рестораны, забитые шумными посетителями, а второй поисковик в мире Ютуб проводит в нем свои ивенты закрывая отель на несколько дней. В целом я попал в атмосферу 60-х, пожелав Капитолию в моем окне сладких снов отправился спать.

На завтраке официант поведал много занимательных фактов о столице: оказывается Вашингтон рекордсмен в США по принятию вина "на грудь"; в городе 16 ресторанов отмечены звездами Мишлен, в районе Джорджтаун прогуляйтесь или прокатитесь на велосипеде чтоб почувствовать атмосферу старой Англии, при этом нужно помнить о безопасности и не заходить в районы нежелательные для белых. Ведь еще слышны отголоски 90-х когда разгул уличной преступности заставлял горожан бояться выходить из дому.

После этого я решил - буду гулять только в центре города где и находится Мемориал Линкольна. Он был построен по образу и подобию античного храма — 36 мраморных колонн, на своих плечах поддерживают массивную конструкцию, так как именно из 36 штатов состояла страна на момент убийства своего 16-го президента.

В "алтаре храма" восседает суровый, непреклонный Линкольн. Поговаривают, пальцы его правой руки сложены в букву "А", левая рука изображает букву "Л" на жестовом языке. Инициалы Линкольна скульптор зашифровал в его пальцах.

Осталось пересечь мост через реку и прогуляться около монументального Пентагона! Американское министерство обороны (в переводе с греческого слово πεντάγωνονозначает "пятиугольник") является самым большим офисным зданием в мире.

Общая площадь всех пяти этажей Пентагона 604 тысячи квадратных метров, а общая длина всех его коридоров – около 28 километров. Так что, не слушайте журналистов с их штампом "в коридорах Пентагона", я уже представляю бесконечные лабиринты. Высота здания, без учета подземных этажей, составляет около 20 метров, а в любое его место можно попасть максимум за 7 минут. Вообще, Пентагон – это небоскреб, который, просто "отдыхает" на боку. Помним, что здания выше Капитолия под запретом! Посмотреть на пятиугольную звезду Пентагона конечно можно, но имейте в виду, фотосъемка рядом со зданием вне закона! 11 сентября 2001 года Вашингтон был приведен в состояние боевой тревоги из-за террористического нападения на Всемирный Торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона. Сегодня перед зданием разбит парк со множеством скамеек в память о трагическом событии.

Больше всего я хотел попасть в Национальный Архив США – место, где со всем возможным почтением хранятся такие бесценные артефакты, как Декларация Независимости, Конституция США, Великая Хартия Вольностей и Билль о правах. Фотографировать документы к сожалению не разрешают! Но помпа с которой Америка демонстрирует оригинал конституции поражает!

Знаете ли вы, какую прибыль получает Вашингтон от нас, туристов? Почти 6 млрд. долларов в год. Думаю стоит бросить в копилку второго Рима и свой доллар и никогда не пожалеть об этом!

Приезжайте в город американских президентов, огромных мраморных зданий, музеев и памятников…Когда? Выбор за вами.