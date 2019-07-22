Сотні росіян застрягли в аеропортах Туреччини і Москви: що трапилося

У московському аеропорту "Шереметьєво" застрягли сотні російських туристів, яких вже більше 12 годин не можуть відправити в турецьку Анталію.

Затримка трапилася через літак Boeing 777, на якому туристи вже декілька разів намагалися вилетіти на турецький курорт. Літак виявився несправний, повідомляє телеграм-канал Life Shot.

ru.depositphotos.com

"З пів третьої ночі декілька разів відкладали виліт. У результаті вранці всіх зібрали в одному з терміналів, повантажили в Boeing 777, завели двигуни і нікуди не полетіли. Літак виявився несправний. Там пасажирів протримали ще майже годину, а потім відправили на автобусі назад в зону очікування", — повідомили в мережі.

Наступний виліт був призначений на 14:00, але його теж скасували. Пояснень не було. Той же Boeing 777, на якому туристи вже намагалися вилетіти в Анталію, обіцяють до вечора відремонтувати і відправити на ньому пасажирів приблизно о 19-й годині.

Як повідомили в телеграм-каналі, через затримку московського рейсу, така сама ситуація склалася в аеропорту Анталії.

"Лайнер мав прилетіти з "Шереметьєво" ще з ранку, більше 500 розлючених росіян чекають на нього, щоб відправитися додому. Їм кажуть, що інший борт дати поки не можуть. Обіцяють відправити в Москву тільки увечері десь о восьмій", — додали в ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про загадкову смерть українців у Туреччині.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!