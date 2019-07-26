SkyUp запускає нові рейси: названі напрямки

Популярний в Україні лоукостер SkyUp з жовтня запустить три нові внутрішні рейси.

Вони з'являться з Києва до Харкова і Запоріжжя, і зі Львова до Харкова. Також збільшать частоту рейсів на маршруті Київ-Львів. Про це повідомила прес-служба авіакомпанії SkyUp Airlines.

lviv.com

Зазначимо, що рейс Київ-Запоріжжя буде запущений з 28 жовтня 2019 року по понеділках, вівторках, середах і п'ятницях. Вартість квитка в одну сторону починається від 498 грн.

Рейс Київ-Харків буде запущений з 25 жовтня 2019 року по понеділках, середах і п'ятницях. Вартість квитка в одну сторону починається від 498 грн.

Рейс Харків-Львів буде запущений з 17 жовтня 2019 року по четвергах і неділях. Вартість квитка в одну сторону починається від 639 грн.

Також з 17 жовтня збільшується частота існуючих рейсів Київ-Львів. Квиток на цей рейс можна придбати від 498 грн.

lviv.com

"Тепер після години в літаку ви зможете обідати з партнерами в Харкові, або відриватися зі львівськими друзями — за ціною залізничного квитка", — повідомив генеральний директор компанії Євген Хайнацкий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Баришівський суд Київської області прийняв рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp. У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом в розумінні правової демократичної європейської держави.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися з ситуацією.

Пізніше з'ясувалося, що мешканка міста Баришівка Оксана Пасенко, яка вказана в якості позивача в постанові Баришівського районного суду, який призупинив ліцензію авіакомпанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, не має до цієї компанії ніякого відношення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!