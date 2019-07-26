Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

SkyUp запускає нові рейси: названі напрямки

2.4т Читати матеріал російською

Популярний в Україні лоукостер SkyUp з жовтня запустить три нові внутрішні рейси.

Вони з'являться з Києва до Харкова і Запоріжжя, і зі Львова до Харкова. Також збільшать частоту рейсів на маршруті Київ-Львів. Про це повідомила прес-служба авіакомпанії SkyUp Airlines.

SkyUp запускає нові рейси: названі напрямки

lviv.com

Зазначимо, що рейс Київ-Запоріжжя буде запущений з 28 жовтня 2019 року по понеділках, вівторках, середах і п'ятницях. Вартість квитка в одну сторону починається від 498 грн.

Рейс Київ-Харків буде запущений з 25 жовтня 2019 року по понеділках, середах і п'ятницях. Вартість квитка в одну сторону починається від 498 грн.

Новини
Популярний лоукостер влаштував колапс в аеропорту Барселони: деталі скандалу

Рейс Харків-Львів буде запущений з 17 жовтня 2019 року по четвергах і неділях. Вартість квитка в одну сторону починається від 639 грн.

Також з 17 жовтня збільшується частота існуючих рейсів Київ-Львів. Квиток на цей рейс можна придбати від 498 грн.

SkyUp запускає нові рейси: названі напрямки

lviv.com

"Тепер після години в літаку ви зможете обідати з партнерами в Харкові, або відриватися зі львівськими друзями за ціною залізничного квитка", — повідомив генеральний директор компанії Євген Хайнацкий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Баришівський суд Київської області прийняв рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp. У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом в розумінні правової демократичної європейської держави.

  • Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

  • У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися з ситуацією.

  • Пізніше з'ясувалося, що мешканка міста Баришівка Оксана Пасенко, яка вказана в якості позивача в постанові Баришівського районного суду, який призупинив ліцензію авіакомпанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, не має до цієї компанії ніякого відношення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel