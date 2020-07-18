SkyUp скасувала відновлення польотів до дев'яти країн. Список

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines виключила 22 напрямки із літньої навігації-2020 та відклала старт польотів у 9 країн світу через карантин у зв'язку з поширенням COVID-19.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії на своєму сайті. Так, повністю скасовані частина напрямків.

"Євросоюз та країни інших регіонів продовжують дію обмежень на в’їзд українців, тому ми змушені оптимізувати заплановану раніше польотну програму. Частина напрямків повністю скасовується, оскільки вони планувалися саме на літній сезон. Інша частина напрямків, які планувалося запускати на постійній основі, стартуватимуть пізніше", – йдеться у повідомленні.

Напрямки, які буде виключено з літньої навігації-2020:

Київ – Майорка – Київ

Київ – Тенеріфе – Київ

Київ – Ламеція-Терме – Київ, також рейси з регіонів

Київ – Корфу — Київ

Київ – Закінтос – Київ

Київ – Катанія — Київ

Київ – Ріміні – Київ, також рейси з регіонів

Одеса – Єреван – Одеса

Львів – Батумі – Львів

Запоріжжя – Батумі – Запоріжжя

Одеса – Батумі – Одеса

Львів – Іракліон – Львів

Одеса – Іракліон – Одеса

Запоріжжя – Іракліон – Запоріжжя

Запоріжжя – Прага – Запоріжжя

Київ – Піза – Київ

Київ – Барі – Київ

Львів – Париж (Бове) – Львів

Харків – Париж (Бове) – Харків

Одеса – Тбілісі – Одеса

Харків – Тбілісі – Харків

Запоріжжя – Тель-Авів – Запоріжжя

За напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.

Країни, старт польотів до яких відкладається до 15 серпня включно:

Греція

Португалія

Італія, крім рейсів Львів – Неаполь – Львів, запланованих на 03.08., 07.08. і 10.08.

Іспанія

Франція

Кіпр

Чехія

Вірменія

Ізраїль

У компанії зазначили, що пропонують пасажирам низку варіантів для відшкодування вартості квитків. Відтак можна отримати відшкодування квитка у вигляді промокоду на 120% від суми невикористаної частини бронювання на майбутню покупку квитків або додаткових послуг авіакомпанії.

Також можна змінити дату. Пасажири, чиї рейси скасовано на весь сезон, можуть перебронювати мандрівку на літо-2021 без додаткових доплат, а пасажири, чиї рейси відкладено до 15.08, можуть змінити дату протягом року від дати першого вильоту у квитку без додаткових доплат.

Пасажири, чиї рейси до Варни скасовано, можуть змінити місце свого призначення на Бургас. Пасажири, чий рейс зі Львова до Неаполя 14.08. скасовано, можуть скористатися одним із рейсів Львів – Неаполь – Львів 03.08., 07.08. або 10.08, або ж одним із рейсів з більш пізніми датами. Пасажири, чиї рейси з регіонів скасовано, можуть, за наявності, скористатися рейсом із Києва без додаткових доплат.

Як писав OBOZREVATEL: