Шприц та гітара: українцям пояснили, що можна брати у відпустку за кордон

Українцям нагадали, що з речей і товарів можна брати за кордон при плануванні відпустки.

Як повідомляє Волинська митниця ДФС, для поїздки за кордон треба брати лише ті речі, які не використовуються із підприємницькою метою, а лише для власного споживання.

До особистих речей відноситься:

— Товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби;

— Одяг, білизна, взуття, які мають особистий характер, призначені для використання саме цією людиною і мають ознаки вживаних;

— Особисті прикраси, зокрема з коштовних металів і каменів, які мають ознаки вживаних;

— Обґрунтована кількість електроніки для використання однією особою (наприклад: телефон, фотоапарат, ноутбук, флеш-карта, переносний радіоприймач або телевізор, магнітофон, проектор тощо);

— Індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за станом її здоров'я (наприклад тонометр, електронний (але не ртутний) термометр, інсулінові шприци у кількості, порівнянній з тривалістю поїздки тощо);

— Дитячі або інвалідні коляски у кількості, що відповідає кількості дітей або інвалідів, які перетинають кордон;

— Переносні музичні інструменти, але не більше 2 інструментів на особу;

— Індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

Відпустка

— Годинники, але не більше 2 на людину.

— Індивідуальне спортивне спорядження.

У ДФС наголосили, що немає чітких правил щодо точного переліку особистих речей. Головне, щоб це були речі конкретної людини, якими вона користується повсякденно або необхідні їй на час поїздки.

До того ж особисті речі можна переміщати через автомобільні пункти пропуску в обох напрямках, вони надаються до митного контролю шляхом вчинення дії — вибору смуги руху "зелений коридор" або усно, під час опитування. Особисті речі, незалежно від їхньої ваги або ціни не обкладаються митними платежами та звільняються від подання товаросупровідних документів.

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