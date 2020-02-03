Шасі встромилась в двигун! НП з Boeing в Мадриді отримала щасливу розв'язку: відео

Пасажирський Boeing 767 Air Canada (рейс Мадрид – Торонто) успішно здійснив аварійну посадку в іспанському аеропорту.
Як передає Еlmundo, пілотам довелося повернутися в Мадрид незабаром після зльоту, оскільки частина шасі увійшла в двигун.
Літаку довелося кілька годин літати на низькій висоті, щоб виробити паливо. В результаті Boeing вдалося успішно приземлитися, ніхто не постраждав.
Boeing 767 Air Canada
citynews1130.com
У мережі також опублікували відео посадки і щасливих пасажирів, які пережили чималий стрес.
#cbc # AC837 #MADRID #LANDING #TOUCHDOWN pic.twitter.com/vPlDnc6NTe- Aaron C. (@thelastfedor) February 3, 2020
Як писав OBOZREVATEL, в Ірані спочатку знали всю правду про пасажирський літак МАУ, який був збитий двома ракетами.
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