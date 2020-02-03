Шасі встромилась в двигун! НП з Boeing в Мадриді отримала щасливу розв'язку: відео

Пасажирський Boeing 767 Air Canada (рейс Мадрид – Торонто) успішно здійснив аварійну посадку в іспанському аеропорту.

Як передає Еlmundo, пілотам довелося повернутися в Мадрид незабаром після зльоту, оскільки частина шасі увійшла в двигун.

Літаку довелося кілька годин літати на низькій висоті, щоб виробити паливо. В результаті Boeing вдалося успішно приземлитися, ніхто не постраждав.

Boeing 767 Air Canada citynews1130.com

У мережі також опублікували відео посадки і щасливих пасажирів, які пережили чималий стрес.

Як писав OBOZREVATEL, в Ірані спочатку знали всю правду про пасажирський літак МАУ, який був збитий двома ракетами.

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