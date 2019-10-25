У Росії п'яна пара зайнялася сексом у літаку і поплатилася: відео

У Владивостоці (Росія) транспортна поліція затримала пару, яка займалася сексом прямо на борту літака, який прилетів із Москви.

Про це повідомляють VladNews (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що 43-річна мешканка Владивостока і 41-річний чоловік із міста Находка були в стані алкогольного сп'яніння і, не реагуючи на зауваження обурених пасажирів і членів екіпажу, займалися оральним сексом.

У Росії п'яна пара зайнялася сексом у літаку

По прибуттю їх забрали в лінійну частину поліції. На пару склали адміністративні протоколи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сімейна пара, яка летіла в Мексику, зняла на відео, як хлопець і дівчина займаються сексом в салоні літака.

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