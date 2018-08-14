Ми на Facebook
МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

"Що нам робити?!" Відома авіакомпанія знову підставила українців

2.6тЧитати новину російською

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування рейсів авіакомпанії Ernest зі Львова до Неаполя і в зворотному напрямку 14 серпня.

Як повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook, рейс ERN278 Львів - Неаполь (плановий виліт о 16:45) та ERN577 Неаполь-Львів (плановий приліт о 21:45) були скасовані авіакомпанією з невідомих причин.

"ERN277 Неаполь-Львів (плановий приліт 21-45) 14.08.2018 затримується з прибуттям о 22-55. ERN578 Львів-Неаполь (плановий виліт 16-45) 14.08.2018 затримується у Львові до 18-00", - повідомили в аеропорту .

Одна з пасажирок рейсу з Неаполя відреагувала в коментарях. "Наш рейс із Неаполя скасований!!!

Що нам робити?! У нас квитки зі Львова куплені на завтра", - написала вона.

Новини
Зіпсований відпочинок: лайфхак для туристів, як домогтися компенсацій при затримці авіарейсів

"Завтра 15.08.2018 рейсів до Неаполя немає. Пасажирам рейсів до Неаполя, які скасовані сьогодні 14.08.2018, пропонуються такі варіанти: перебронювання квитка у Мілан Бергамо (виліт сьогодні); перебронювання квитка у Рим (виліт завтра), звідки буде надано трансфер до Неаполя; або відшкодування вартості квитка", - відповіли їй у прес-службі аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший інцидент із затримкою рейсів. Нещодавно більше сотні туристів застрягли на іспанському острові .

Крім того, раніше в аеропортах Львова та Києва сталися НП з пасажирами.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги