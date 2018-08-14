"Що нам робити?!" Відома авіакомпанія знову підставила українців

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування рейсів авіакомпанії Ernest зі Львова до Неаполя і в зворотному напрямку 14 серпня.

Як повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook, рейс ERN278 Львів - Неаполь (плановий виліт о 16:45) та ERN577 Неаполь-Львів (плановий приліт о 21:45) були скасовані авіакомпанією з невідомих причин.

"ERN277 Неаполь-Львів (плановий приліт 21-45) 14.08.2018 затримується з прибуттям о 22-55. ERN578 Львів-Неаполь (плановий виліт 16-45) 14.08.2018 затримується у Львові до 18-00", - повідомили в аеропорту .

Одна з пасажирок рейсу з Неаполя відреагувала в коментарях. "Наш рейс із Неаполя скасований!!!

Що нам робити?! У нас квитки зі Львова куплені на завтра", - написала вона.

"Завтра 15.08.2018 рейсів до Неаполя немає. Пасажирам рейсів до Неаполя, які скасовані сьогодні 14.08.2018, пропонуються такі варіанти: перебронювання квитка у Мілан Бергамо (виліт сьогодні); перебронювання квитка у Рим (виліт завтра), звідки буде надано трансфер до Неаполя; або відшкодування вартості квитка", - відповіли їй у прес-службі аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший інцидент із затримкою рейсів. Нещодавно більше сотні туристів застрягли на іспанському острові .

Крім того, раніше в аеропортах Львова та Києва сталися НП з пасажирами.