Санжійка – секретне місце на березі Чорного моря

Blog 360 Travel 16:56, 21.10.2020

На відстані 40 кілометрів від Одеси розташоване мальовниче і особливе місце. Воно настільки красиве і затишне, що не перестаєш дивуватися - чому тут так мало туристів. Практично ідеальний пляж, чиста водичка і комфортна локація - справжнє комбо для вибагливих відпочивальників, які шукають щось нове на чорноморському узбережжі.

Задовольнить Санжійка і шукачів класних локацій для фото. Старенький маяк, чудова берегова лінія, особливий рельєф місцевості і рукотворні сходи, що ведуть до моря - розкішний антураж для якісного поповнення Instagram. Проте головна принада невеличкого села на березі моря - наявність всіх умов для душевного відпочинку і відчуття виходу за межі цивілізації. Ви просто зобов'язані тут побувати!

Коментувати
Travel

Дивіться також

Коронавірусом в Україні вперше заразилися понад 6,7 тисячі за добу: статистика МОЗ на 21 жовтня

Держдеп США зажадав, щоб Росія повернула Україні Крим

Їла траву і пила воду з річки: українка пережила пекло у Сирії і застрягла в таборі для біженців. Ексклюзив

Філарет зізнався, що співпрацював із КДБ

Україну накриють сильні магнітні бурі, пік припаде на день виборів